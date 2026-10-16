La cofradía del Cautivo conmemora en el mes de octubre el XXVI aniversario de la coronación canónica de María Santísima de la Trinidad. Por ello, el próximo miércoles 21 de octubre de 2026 la hermandad dedica unos solemnes cultos en honor a la Santísima Virgen como acción de gracias por esta histórica efeméride.

Durante toda la jornada, la Santísima Virgen permanecerá expuesta en devoto besamano a todos sus fieles en la parroquia de San Pablo. El templo permanecerá abierto de forma ininterrumpida desde las 09.00 horas hasta las 21.00 horas, pausándose únicamente el acto durante el transcurso de las celebraciones eucarísticas (10.00 y 20.00 horas).

A las 20.00 horas tendrá lugar la solemne función religiosa conmemorativa del XXVI aniversario de la coronación canónica de María Santísima de la Trinidad, presidida por el párroco de San Pablo y director espiritual de la cofradía, el Rvdo. P. D. José Luis Bellón, y con el acompañamiento músical de Francisco Criado al órgano.