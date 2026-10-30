Vithas forma a los voluntarios de la Generali Maratón de Málaga en reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios

Más de 40 voluntarios de la Generali Maratón Málaga participaron en la tarde de ayer en una jornada de formación en reanimación cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios impartida por el Hospital Vithas Málaga en las instalaciones del Palacio de Deportes José María Martín Carpena. La iniciativa, que cumple ya su segunda edición, tiene como objetivo proporcionar a las personas que colaboran en la organización conocimientos básicos para reconocer una situación de emergencia y actuar de forma rápida y adecuada mientras se activa la asistencia sanitaria.

La formación ha estado dirigida por el Dr. Pablo de Rojas, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Vithas Málaga, acompañado de Amparo Anglada, enfermera de la misma unidad. A través de una metodología teórico-práctica, los asistentes han podido conocer y practicar diferentes técnicas de actuación ante situaciones que pueden requerir una respuesta inmediata.

Esta iniciativa se enmarca en la colaboración de Vithas Málaga con la Generali Maratón Málaga, de la cual el hospital será Patrocinador Médico Oficial durante las tres próximas ediciones: 2026, 2027 y 2028. La formación de los voluntarios constituye una de las acciones estratégicas de este acuerdo, ya que busca potenciar la prevención y extender conocimientos esenciales para el cuidado de la salud.

Aprender a actuar cuando cada segundo cuenta

Durante la jornada, los voluntarios han practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar con maniquíes de entrenamiento, tanto para adultos como para niños. La sesión también ha abordado la actuación ante atragantamientos, el manejo de desfibriladores externos automáticos (DEA) y los pasos necesarios para alertar a los servicios de emergencias y facilitarles información clara sobre lo ocurrido.

Uno de los objetivos principales de esta preparación es que los participantes comprendan la importancia de la denominada cadena de supervivencia. Ante una posible parada cardiorrespiratoria, reconocer la emergencia, solicitar ayuda y comenzar las maniobras de reanimación cuando corresponda son actuaciones fundamentales mientras llega la asistencia profesional.

En una prueba deportiva multitudinaria, los voluntarios desempeñan una función relevante en la organización y mantienen contacto directo con los participantes y el público. Aunque su cometido no sustituye al de los profesionales sanitarios, disponer de conocimientos básicos de primeros auxilios puede ayudarles a identificar situaciones de riesgo y a responder siguiendo las pautas aprendidas.

El Dr. de Rojas destaca la importancia de acercar esta formación preventiva a las personas que colaboran en el evento. “En una emergencia, saber reconocer lo que está ocurriendo, pedir ayuda con rapidez y comenzar las maniobras adecuadas puede marcar una diferencia importante. Formar a los voluntarios permite que conozcan cómo actuar en esos primeros momentos, sin sustituir en ningún caso la intervención de los profesionales de emergencias. Son conocimientos que pueden resultar útiles tanto durante la carrera como en muchas otras situaciones de la vida cotidiana”.

Un compromiso con la prevención y la salud

La formación en RCP y primeros auxilios refleja el compromiso de Vithas con la promoción de la salud y la prevención. Más allá de la atención sanitaria que pueda requerir cada persona, la divulgación de conocimientos básicos sobre cómo responder ante una emergencia contribuye a fomentar una cultura de prevención y responsabilidad compartida. En este caso, la formación de los voluntarios añade a ese compromiso una dimensión educativa que puede extender sus beneficios más allá de la propia competición.

Con esta jornada, Vithas Málaga refuerza su participación en una de las grandes citas deportivas de la ciudad y su apuesta por acercar el conocimiento sanitario a la sociedad, promoviendo que más personas sepan cómo actuar ante una emergencia y cuándo es necesario activar la ayuda profesional. Aparte, Vithas colabora en distintas disciplinas deportivas para promover hábitos saludables entre la población y fomentar la práctica del deporte de una manera sana y responsable. Vithas colabora con el Media Maratón y el Maratón de Valencia Trinidad Alfonso Zurich; es patrocinador de la Zurich Marató de Barcelona y la Hyundai Mitja Marató de Barcelona by Brooks y de la Zurich Rock ‘n’ Roll Running Series Madrid. En fútbol, es el servicio médico oficial de clubes como el Atlético de Madrid y el Granada CF. Patrocina el Barcelona Open Banc Sabadell Trofeo Conde de Godó de tenis y al Vithas Urbania Sailing Team de vela, entre otras disciplinas.