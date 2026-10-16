TROPS y Unicaja Baloncesto estrechan lazos para fomentar una alimentación saludable

TROPS y Unicaja Baloncesto han alcanzado un acuerdo de colaboración para la temporada 2026-2027 con el objetivo de promover hábitos de vida saludables y reforzar su compromiso con los valores del deporte, la alimentación equilibrada y el desarrollo de iniciativas ligadas al tejido empresarial malagueño.

Mediante este acuerdo, TROPS se convierte en proveedor oficial del club, llevando algunos de sus productos más representativos, como el aguacate y el guacamole, a diferentes espacios vinculados a la actividad deportiva y social de la entidad.

Esta alianza nace de la afinidad existente entre dos entidades líderes en sus respectivos ámbitos que comparten una fuerte vinculación con Málaga, una clara proyección internacional y un firme compromiso con la promoción de un estilo de vida saludable.

"Como productores de aguacate y mango, en TROPS tenemos un firme compromiso con el deporte y la alimentación saludable, promoviendo un estilo de vida sano y equilibrado. Creemos que el deporte es una de las mejores herramientas para fomentar una sociedad basada en valores como el esfuerzo, el compromiso, el trabajo en equipo y la superación, principios con los que nos sentimos plenamente identificados", destaca el presidente de TROPS, David Sarmiento.

Esta colaboración permitirá desarrollar diferentes acciones promocionales a lo largo de la temporada, acercando a los aficionados mensajes relacionados con la alimentación saludable, el deporte y el bienestar.

“Para Unicaja Baloncesto es una satisfacción sumar a TROPS a nuestra familia de colaboradores. Compartimos una misma visión sobre la importancia de promover hábitos de vida saludables y de trasladar a la sociedad, especialmente a los más jóvenes, valores asociados al deporte y a una alimentación equilibrada.

A través de nuestra campaña ‘El Deporte es Vida’ trabajamos desde hace años para concienciar sobre la importancia de la actividad física y el bienestar, y contar con un socio como TROPS nos permite reforzar ese mensaje desde una perspectiva tan importante como es la nutrición saludable”, señala Antonio J. López Nieto, el presidente de Unicaja Baloncesto.

Con este acuerdo, TROPS continúa reforzando su apuesta por iniciativas que contribuyen al bienestar de las personas y al desarrollo de hábitos de vida saludables, apoyando al mismo tiempo a entidades que representan y proyectan el talento, el esfuerzo y la excelencia de Málaga dentro y fuera de nuestras fronteras.