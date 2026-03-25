Las reservas en casas rurales para Semana Santa crecen con fuerza y superan el 80% en Málaga

Málaga, 25 de marzo de 2026.- El turismo rural en Málaga se ha convertido en un valor refugio frente a las incertidumbres con el transporte ferroviario y la crisis internacional marcada por la guerra en Irán. La ocupación para Semana Santa en este tipo de alojamientos en la provincia ha subido con fuerza este año, según los datos de Ruralidays.com, principal plataforma de casas rurales de España.

De Miércoles Santo a Domingo de Resurrección, la ocupación en alojamientos rurales de Málaga será superior al 82%, frente a un 73% del año anterior. Por tanto, el crecimiento ha sido de un 9%. Le siguen Córdoba (80,5%, un 17% más); Granada (79%, +12%) y Jaén (78% +19%). Mientras, la ocupación global en Andalucía será de un 78%, 8 puntos más que hace un año.

El primer cliente para estas fechas es el español, con un 34,2%. Le siguen el alemán (25,4%); el británico (17%) y el holandés (3,7%). "Las zonas más reservadas en la provincia son Torrox, Frigiliana, Antequera y Nerja", comenta Félix Zea, cofundador de Ruralidays, y añade: "En su mayoría, los visitantes buscan pueblos de interior, que estén bien conectados con la costa".

La estancia media en una casa rural tiene una ocupación por encima de cinco personas, con un precio de 1.172 euros, esto es, un coste medio por persona de 35,3 euros por noche.

Valor refugio

En cuanto a las amenazas que se ciernen sobre el sector turístico esta Semana Santa, Félix Zea afirma: "El corte de la alta velocidad no nos está afectando, porque nuestros clientes extranjeros vienen en avión, y los españoles lo hacen habitualmente en coche".

En cuanto a la guerra en Irán, "seguimos monitoreando y afortunadamente no nos está afectando negativamente y, de hecho, si continúa tendrá un efecto beneficioso para el turismo en países como España en el medio plazo". El experto justifica esta posibilidad tanto por el desplazamiento de turistas extranjeros que tenían previsto viajar a otros países hacia destinos nacionales; como por los españoles que dejarán de viajar internacionalmente y se quedarán más cerca de casa.