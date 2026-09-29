Quirónsalud Málaga refuerza la atención urgente al infarto con dos salas de Hemodinámica y un programa de angioplastia disponibles las 24 horas

Cuando se produce un infarto agudo de miocardio, cada minuto cuenta. La rapidez con la que se consigue restablecer el flujo sanguíneo en la arteria coronaria obstruida es uno de los factores que condicionan el pronóstico del paciente. Con el objetivo de dar esta necesaria rápida respuesta, el Hospital Quirónsalud Málaga cuenta con dos salas de Hemodinámica y un programa de Angioplastia Primaria disponible las 24 horas del día, los 365 días del año; una infraestructura diseñada para garantizar capacidad de respuesta, seguridad y continuidad en la atención cardiovascular.

El centro malagueño fue, además, el primer hospital privado de Andalucía en disponer de dos salas de Hemodinámica, una dotación especialmente relevante ante patologías tiempo-dependientes como el infarto agudo de miocardio.

“En Cardiología utilizamos una expresión que resume perfectamente lo que ocurre ante un infarto: el tiempo es músculo. Cuanto antes consigamos abrir la arteria y restablecer el flujo sanguíneo, mayores son las posibilidades de limitar el daño que sufre el corazón”, explica el doctor Antonio Esteban, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Quirónsalud Málaga.

En la mayoría de los infartos con elevación del segmento ST, que es cuando un electrocardiograma indica una falta grave de sangre y oxígeno en el corazón; una arteria coronaria se obstruye de forma aguda, impidiendo que una parte del corazón reciba el oxígeno que necesita. El objetivo prioritario es, por tanto, abrir esa arteria lo antes posible. Y es “mediante una angioplastia primaria como se accede a las arterias coronarias mediante un catéter, habitualmente introducido a través de una arteria de la muñeca, se localiza la obstrucción y restablece el flujo sanguíneo, generalmente mediante la implantación de un stent”, explica el doctor Esteban.

Así, las guías de práctica clínica de la Sociedad Europea de Cardiología consideran la angioplastia primaria la estrategia de reperfusión de elección en el infarto con elevación del segmento ST siempre que pueda realizarse dentro de los tiempos recomendados.

“Un infarto no entiende de horarios ni de agendas. Puede producirse mientras se está realizando una intervención programada, de madrugada, un domingo o un día festivo. Por eso, tan imporequipo preparadoer de tecnología avanzada es contar con una estructura hospitalaria y un equipo preparados para responder en cualquier momento”, subraya el jefe de Cardiología de Quirónsalud Málaga.

Dos salas para garantizar capacidad de respuesta

Contar con dos salas de Hemodinámica no supone únicamente duplicar las instalaciones. Desde el punto de vista asistencial, permite disponer de mayor capacidad de respuesta y continuidad, especialmente cuando se presenta una urgencia cardiovascular.

La actividad de una Unidad de Cardiología Intervencionista incluye, además de la atención al infarto, procedimientos programados, cateterismos diagnósticos, angioplastias complejas y otras técnicas de intervencionismo cardiovascular. La existencia de dos salas facilita organizar esta actividad manteniendo la capacidad de priorizar la llegada inesperada de un paciente con un síndrome coronario agudo.

Asimismo, permite mantener la actividad urgente ante posibles tareas de mantenimiento, revisión o actualización tecnológica de una de las salas y aporta una mayor capacidad para afrontar situaciones simultáneas, como la llegada de un paciente urgente mientras se desarrolla otro procedimiento cardiovascular complejo.

“Disponer de una segunda sala nos proporciona un importante margen de seguridad y capacidad organizativa. Nos permite mantener la respuesta ante una emergencia incluso cuando otra sala está ocupada o necesita una intervención técnica. En una enfermedad tiempo-dependiente, evitar demoras es especialmente importante”, señala.

La tecnología constituye sólo una parte del circuito asistencial. Mantener un programa de angioplastia primaria disponible 24 horas al día y 365 días al año requiere de un equipo humano altamente especializado y permanentemente preparado.

Cardiólogos intervencionistas y clínicos, profesionales de Enfermería, técnicos, Urgencias, Unidad de Cuidados Intensivos y otros especialistas trabajan de manera coordinada para activar el circuito asistencial cuando llega un paciente con un infarto.

“La atención al infarto es fundamentalmente un trabajo de equipo. La sala de Hemodinámica es esencial, pero detrás de ella tiene que existir una organización capaz de identificar rápidamente al paciente, activar a los profesionales necesarios y llevarlo hasta el tratamiento adecuado en el menor tiempo posible”, destaca el Dr. Antonio Esteban.

Este modelo responde a la filosofía de las redes organizadas de atención al infarto, como el Código Infarto de Andalucía (CODINFA), que coordinan los distintos niveles asistenciales para reducir al máximo el tiempo hasta la reperfusión.

Para el Servicio de Cardiología del Hospital Quirónsalud Málaga, la atención cardiovascular avanzada se sustenta en tres pilares: tecnología, organización y profesionales especializados.

Las dos salas de Hemodinámica permiten desarrollar actividad cardiovascular de alta complejidad y, al mismo tiempo, mantener la capacidad necesaria para responder ante una emergencia coronaria.

“El verdadero valor no está únicamente en disponer de dos salas, sino en lo que nos permiten ofrecer al paciente: más capacidad de respuesta, continuidad asistencial y una estructura preparada para actuar cuando cada minuto cuenta”, concluye el Dr. Antonio Esteban.