El periodista Matías Prats será el encargado de pulsar el botón del encendido del alumbrado navideño de Málaga el próximo 27 de noviembre

El periodista Matías Prats Luque será el encargado este año de pulsar el botón del encendido del alumbrado navideño de Málaga el próximo 27 de noviembre, en calle Larios, en un acto que comenzará a partir de las 18:30 horas. Tras el encendido y el primer pase del espectáculo de luz y sonido, como en años anteriores, se ofrecerá un concierto a la altura de la estatua del Marqués de Larios, organizado por COPE Málaga, en el que actuará el artista malagueño ‘El Kanka’.

Cabe recordar la vinculación de Matías Prats con la ciudad, puesto que el veterano comunicador fue distinguido en 2016 con el Premio de Periodismo Ciudad de Málaga en la categoría de Trayectoria Profesional, a propuesta de la Asociación de la Prensa de Málaga. Asimismo, con motivo del centenario de la radio en Málaga, organizado por la Academia Malagueña de Ciencias el pasado mes de octubre, recibió una distinción dedicada a sus padres, Emilia Luque Montejano y Matías Prats Cañete, periodistas que se conocieron cuando eran compañeros de emisora en Málaga.

El día 27 de noviembre, previo al inicio del acto del encendido, tendrá lugar la animación a cargo del DJ El Pulpo, y una vez accionado el pulsador, dará comienzo el espectáculo lumínico de calle Larios, ‘Natividad de luz’, que ofrecerá pases diarios de luz y sonido a las 18:30, 20:30 y 22:00 horas hasta el 5 de enero (excepto los días 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero, que estará encendido sin música).

Matías Prats

Nacido en Madrid en 1950 y licenciado en Derecho y Periodismo, Matías Prats Luque debutó en la radio con 18 años y en abril de 1975 ingresó en Televisión Española, donde permaneció 23 años presentando distintas ediciones del Telediario y espacios deportivos como ‘Estudio Estadio’ o ‘Fútbol de Primera’, además de cubrir nueve Juegos Olímpicos y seis Mundiales de Fútbol. En 1998 se incorporó a Antena 3 Televisión, cadena en la que continúa al frente de ‘Noticias Fin de Semana’ junto a Mónica Carrillo.

Con más de 10.000 ediciones de informativos presentadas y tras haber narrado los principales acontecimientos de las últimas cinco décadas, su labor ha sido reconocida con galardones como el Premio Nacional de Televisión, el Premio Ondas, la Antena de Oro Extraordinaria, nueve premios TP de Oro y ocho premios de la Academia de Televisión.