Pablo Manavella, nuevo director del IHSM La Mayora UMA-CSIC

El Investigador Científico del CSIC Pablo Andrés Manavella ha sido nombrado nuevo director del Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea “La Mayora” (IHSM La Mayora), centro mixto entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Málaga (UMA) creado en 2010. El nombramiento del nuevo director ha sido realizado por la Comisión Rectora del IHSM La Mayora UMA-CSIC.

Manavella sucede al hasta ahora director del IHSM La Mayora, Eduardo Rodríguez Bejarano, que ha ejercido el cargo desde marzo de 2022.

Manavella dirigirá el IHSM La Mayora durante los próximo cuatro años con la colaboración de los vicedirectores Diego Romero (UMA), Noemí Ruiz (UMA) e Iñaki Hormaza (CSIC).

El exdirector Eduardo Rodríguez Bejarano ha ofrecido todo su apoyo al nuevo equipo al frente del IHSM La Mayora y ha deseado lo mejor al nuevo director del centro Bejarano retomará su actividad como investigador del IHSM La Mayora y catedrático

de Genética de la Universidad de Málaga.