El mercado laboral cierra febrero con la creación de 4.180 nuevos empleos en Málaga

La provincia de Málaga ha registrado en el mes de febrero un descenso de 495 parados, hasta situarse en 110.430 personas desempleadas; esto es, 10.665 menos que hace un año. Por sectores, servicios ha liderado la bajada del paro, con 463 desempleados menos, seguido de la industria (-100), la construcción (-78) y la agricultura (-43). Por su parte, el colectivo sin empleo anterior ha aumentado en 189 parados respecto a enero.

La afiliación a la Seguridad Social ha experimentado igualmente un comportamiento positivo, con 4.180 cotizantes más que el mes anterior, hasta alcanzar los 731.941 trabajadores en alta; son, además, 23.257 más que en febrero de 2025, manteniéndose así la senda de crecimiento interanual. La Confederación de Empresarios de Málaga – CEM valora los datos como muestra de un mes de febrero “que consolida su tendencia de reducción del paro y creación de empleo y marca, además, el inicio progresivo de la temporada turística, cada vez más desestacionalizada”, subraya Natalia Sánchez, vicepresidenta ejecutiva y secretaria general de la organización.

En este sentido, señala que “la provincia de Málaga continúa generando actividad económica a un ritmo que le permite seguir creando empleo”, si bien incide en que “en este comportamiento tiene un peso relevante la figura del fijo discontinuo, lo que explica que el aumento de cotizantes sea considerablemente mayor que la bajada del paro”.

De cara a los próximos meses, Natalia Sánchez apunta que “encaramos el arranque de la temporada con prudencia”, mostrando la preocupación del tejido empresarial por la reapertura de la conexión ferroviaria con Málaga y sus posibles “efectos en la inminente Semana Santa y en la actividad turística del conjunto de la primavera, con el consiguiente impacto que pudiera derivarse sobre el empleo”.

A partir de ahí, la organización empresarial mantiene sus expectativas en que el tejido productivo continúe creando puestos de trabajo, pero, sobre todo, avanzando en una reducción sostenida del desempleo, “con el objetivo claro de rebajar la tasa de paro a un solo dígito y situarnos por debajo de la barrera de los 100.000 desempleados”. Todo ello, recuerda, “en un contexto de crecimiento constante de la población activa, que exige un esfuerzo añadido en generación de empleo para lograr descensos determinantes del paro”