La Media Maratón solidaria vuelve a alcanzar récord de inscripciones en la que será su 11ª edición

Holiday World Resort Affiliated by Meliá, ha presentado hoy de manera oficial la 11ª edición de la Media Maratón 21K, 10K y 5K Holiday World- Benalmádena, a favor de Proyecto Hombre Málaga – Fundación C.E.S.M.A.

El acto de presentación del evento deportivo solidario ha tenido lugar en el hotel Holiday World Polynesia, a las 13:30 h. Y ha contado con la participación de Mari Francis Peñarroya, consejera delegada de la División Hotelera de Peñarroya, Esperanza González, consejera delegada de Turismo y Planificación Costa del Sol, Jorge Sáez, director general de Holiday World resort Affiliated by Meliá, Álvaro Mogeda, director Benalmádena Costa de CaixaBank, y Belén Pardo, directora de Proyecto Hombre Málaga que, un año más, ha resaltado “este tipo de eventos son imprescindibles para nuestro proyecto, no sólo por lo que supone en cuanto a la recaudación de fondos, sino por los valores que transmiten a las personas que participan en él, ya sea como corredores o como voluntarios. Me emociona ver todos los que colaboran año tras año para que esto sea posible”, agradeciendo la colaboración de los patrocinadores y colaboradores.

Turismo y Planificación Costa del Sol ha destacado que “además de la solidaridad de este evento, que ya se ha convertido en un referente en el calendario deportivo de la región, hay que destacar el impulso a la promoción del destino, ya que la Costa del Sol es mucho más que sol y playa, es cultura, es gastronomía, y es deporte”.

Por su parte CaixaBank ha recordado que “al igual que el año pasado, ampliamos nuestra colaboración a la carrera mediante la entrega de premios a los ganadores masculino y femenino de la Media Maratón 21K, 400 € para el primer puesto, 250 € para los que queden en segundo puesto, y 100 € para el tercer puesto, dando así un nuevo aliciente a los corredores de esta distancia”.

Por último, los organizadores han comentado “la ilusión de seguir promoviendo un proyecto tan bonito, que no solo aúna esfuerzos por una buena causa, sino que une al equipo y ofrece una magnífica jornada festiva y deportiva a las personas de nuestro entorno, y muchos, cada año más, que nos visitan desde otras regiones y países. Es un orgullo ver que nuestros voluntarios, patrocinadores y corredores siguen comprometido de año en año y esperemos que por muchos más”.

Últimos días para inscribirse y récord de participantes

Cuando quedan apenas 10 días para el evento, que tendrá lugar el próximo domingo 22 de noviembre, se siguen batiendo récords de inscritos en todas las distancias y categorías.

Hoy ya son casi 2.000 los inscritos, por lo que se espera superar con creces la participación de pasadas ediciones. La Media Maratón (21K) cuenta ya con 600 corredores inscritos, habiendo llegado así al número máximo marcado por los organizadores.

Las inscripciones permanecen abiertas hasta el próximo jueves 19 de noviembre, 3 días antes de la celebración de la prueba, en dorsalchip.es.

Un recorrido espectacular y tres distancias

El recorrido volverá a tener como punto de salida y meta la Rotonda de los Elefantes, para recorrer la Avenida del Sol y el paseo marítimo de Benalmádena, pasando por lugares emblemáticos como el Castillo Bil Bil o Puerto Marina.

Habrá más de 15 puntos de animación a lo largo del recorrido, gracias a la colaboración de asociaciones y empresas locales, creando un ambiente festivo durante toda la jornada.

Pero “la jornada no termina al cruzar la línea de meta, porque después nos espera una gran fiesta post carrera con entrega de premios, música en directo, actividades infantiles, stands y una paella popular para todos los asistentes, en Marea Club el Beach Club de Holiday World Affiliated by Meliá”, tal y como ha recordado Jorge Sáez, su nuevo director general, animando a todo el mundo a participar.