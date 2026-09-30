Fundalogy respalda a la startup Mothium y su plataforma de vehículos eléctricos comerciales e industriales

Fundalogy respalda a la startup Mothium que diseña y fabrica vehículos eléctricos comerciales e industriales con tecnología propia. La sociedad para impulsar proyectos emprendedores de impacto social de la Fundación Unicaja apoya a esta empresa sevillana del sector EMobility que busca realizar traslados de una manera más eficiente y sostenible.

El director general de Fundalogy, Javier de Pro, y el CEO de Mothium, Sergio González, han firmado el acuerdo por el que Fundalogy será parte del impulso financiero para el crecimiento de esta empresa, cuya tecnología permite reducir hasta un 95% las emisiones de CO₂, así como disminuir los costes, el ruido y la congestión en zonas céntricas.

Mothium cuenta con baterías intercambiables y control inteligente, además de sistemas de conectividad y gestión de flotas. Su propio software, cuyos agentes de gestión de flota postventa reducen los tiempos de gestión y aumentan la productividad, hacen de las operaciones profesionales recorridos más eficientes y sostenibles. La startup dispone de diferentes vehículos, que se posicionan entre las cargobikes y las furgonetas convencionales, según las necesidades: eCargobikes, que combinan la agilidad de una bicicleta con la funcionalidad de una furgoneta y cuenta con dos modelos con capacidad de hasta 260 y 400 kilos en su versión XL, y la eCargobike Mothium Pick-Up, que soporta una carga de hasta 340 kilos y ofrece una plataforma robusta y abierta para total libertad de carga o de cajas personalizadas.

Mothium es miembro del comité europeo CEN/TC 333 y participa en los comités de normalización de UNE que definen la norma de movilidad.

Con esta inversión, Fundalogy refuerza su apuesta por proyectos con fuerte base tecnológica, impacto social medible y capacidad para transformar la sociedad, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la industria, innovación e infraestructuras, ciudades y comunidades sostenibles y acción por el clima.