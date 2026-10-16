La Fundación ”la Caixa” aumenta a 76 millones de euros su inversión en acción social en Andalucía en 2026

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el presidente de la Fundación ”la Caixa”, Isidro Fainé, han firmado en Sevilla el acuerdo marco que recoge la colaboración entre ambas instituciones en materia social, científica, educativa y cultural.

En 2026, la entidad destina un total de 76 millones de euros al desarrollo de programas y actividades, lo que supone ocho millones de euros más que el año pasado. La entidad ha anunciado que prevé llegar a los 78 millones de euros en 2027.

Isidro Fainé, presidente de la Fundación ”la Caixa”, ha explicado: «Ante la incertidumbre y la volatilidad que caracterizan nuestro tiempo, la acción social de la Fundación se caracteriza por el compromiso a largo plazo, poniendo el foco en los programas con mayor impacto transformador. Buena prueba de ello es que nuestra inversión en Andalucía ha aumentado de forma sostenida y decidida en los últimos años, con el objetivo de estar más cerca de los andaluces, especialmente de los que pasan por situaciones de dificultad. Estamos convencidos de que esta acción social transforma vidas y que revierte en el bienestar del conjunto de los ciudadanos».

Por su parte, Juanma Moreno ha agradecido a la Fundación ”la Caixa” la firma de este «importantísimo» acuerdo marco. «Una apuesta destacada que renovamos cada año para ayudarnos en ese objetivo primordial que nos mueve: construir una Andalucía más igualitaria e inclusiva, que ofrezca mayor bienestar y oportunidades para todos, especialmente para los colectivos más vulnerables», ha señalado. Para Moreno «se trata de un valioso ejemplo de colaboración público-privada que se desarrolla a través de un amplio programa de ayudas y mejoras de gran capilaridad social». Además, ha subrayado que la Fundación ”la Caixa” es «la mejor aliada» de Andalucía para afrontar algunos de sus principales retos sociales, como la soledad no deseada de las personas mayores, la pobreza infantil o el acceso al trabajo de personas con dificultades. «Se ha convertido en una ayuda insustituible en nuestro empeño por tejer una red de protección social que dé certidumbre y apoyo a quienes más lo necesitan y peor lo pasan».

Entre los objetivos básicos marcados en el convenio destaca la colaboración para mejorar las condiciones de vida de la infancia más vulnerable, fomentar el envejecimiento activo de las personas mayores, facilitar el acceso al empleo de colectivos desfavorecidos, velar por la atención integral a pacientes con enfermedades avanzadas, así como contribuir al bienestar de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión.

Algunos de los proyectos prioritarios que dan cuenta del compromiso de la entidad con las necesidades de los andaluces y que forman parte del convenio firmado hoy son los siguientes:

CaixaProinfancia, programa estratégico de la entidad que se desarrolla en las ocho provincias andaluzas con el objetivo de luchar contra la pobreza infantil. Esta iniciativa está dirigida a niños y adolescentes de entre 0 y 18 años cuyas familias están en riesgo o en situación de exclusión. En 2025, CaixaProinfancia atendió a 16.115 niños y niñas y a 9.568 familias andaluzas, y superó los 15 millones de euros de inversión.

El programa Incorpora, que impulsa la integración sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad social con especiales dificultades para encontrar empleo, como las personas con discapacidad, los desempleados de larga duración, los jóvenes en riesgo de exclusión, las mujeres víctimas de violencia de género y las personas migrantes, entre otros. A lo largo de 2025 se facilitaron 8.201 puestos de trabajo gracias a la colaboración de 2.832 empresas andaluzas. Un total de 103 entidades sociales andaluzas y 123 técnicos de inserción se encargan de desarrollar el programa en la comunidad.

El programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas, cuyo objetivo es mejorar la calidad de la atención a las personas que se encuentran al final de su vida, así como a sus familias. En Andalucía, este programa cuenta con 8 equipos de atención multidisciplinar, y llegó a 4.360 pacientes y 5.229 familiares en 2025.

El programa de Personas Mayores, que tiene como misión acompañar a las personas mayores maximizando sus posibilidades de desarrollo personal y facilitando la construcción de relaciones de apoyo que faciliten oportunidades para el desarrollo de una vida plena y comprometida con su comunidad. Las personas mayores tienen la oportunidad de formarse en proyectos culturales, sociales y de nuevas tecnologías a través de 62 centros de participación activa conveniados con la Junta de Andalucía. Durante 2025 se realizaron en la comunidad autónoma un total de 1.639 actividades, en las que participaron 38.937 personas mayores.

Las Convocatorias de Proyectos Sociales invirtieron más de 8 millones de euros en 288 proyectos de entidades andaluzas en 2025.

La inserción social y laboral de personas privadas de libertad a través del programa Reincorpora (860 itinerarios iniciados de integración sociolaboral en 2025) y el programa de becas (un total de 22 becarios de grado, posgrado, doctorado y posdoctorado en Andalucía en 2025) son otros objetivos destacados a los que la Fundación ”la Caixa” destina sus esfuerzos en la comunidad autónoma.

En el ámbito de investigación, destacan los dos proyectos financiados a través de la Convocatoria de Investigación en Promoción de la Salud y un proyecto apoyado a través de la Convocatoria CaixaImpulse de Innovación en Salud.

Asimismo, la red de oficinas de CaixaBank, mediante ayudas de la Fundación ”la Caixa”, impulsa proyectos y actividades de su entorno más inmediato, fomentando una mayor capilaridad en todas las provincias andaluzas en los ámbitos social, cultural y educativo. A lo largo del año 2025, se proporcionaron 1.192 de estas ayudas, con una inversión de cerca de 5 millones de euros por parte de la Fundación.

La Fundación ”la Caixa” también colabora con las administraciones públicas andaluzas, como en el caso del convenio que mantiene desde hace más de una década con el Centro de Innovación Social La Noria de la Diputación de Málaga. Este es un ejemplo de colaboración público-privada consolidada para impulsar proyectos de innovación social con impacto rural, enfocados a cuatro grandes retos: el arraigo al territorio, la tecnología para la innovación social, las economías rurales emergentes y la inclusión social.

Más de 279.000 visitantes en CaixaForum Sevilla

En el terreno de la divulgación de la cultura y la ciencia, la Fundación promueve el desarrollo individual y colectivo a través de las exposiciones y actividades que programa en CaixaForum Sevilla y de las exposiciones itinerantes.

En 2025, CaixaForum Sevilla recibió 279.364 visitantes, con exposiciones destacadas como La Ciencia de Pixar, Dinosaurios de la Patagonia y [Rec]uerdos. La vida a través del cine doméstico.

En esta misma línea, las tres exposiciones itinerantes programadas el año pasado en Andalucía recibieron un total de 232.175 visitantes.

La Fundación también facilita el acceso a la cultura a colectivos vulnerables, gracias a convenios que se desarrollan en instituciones como el Museo de Bellas Artes y el Teatro de la Maestranza de Sevilla, la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, el Museo Picasso Málaga, el Festival Internacional de Música y Danza de Granada; JazzVejer y el Festival Internacional de Cine de Almería.

Avance del nuevo CaixaForum Málaga

Por otro lado, la Fundación ”la Caixa” prosigue la construcción de CaixaForum Málaga, que cuenta con una inversión de cerca de 30 millones de euros y se prevé que abra sus puertas en 2028.

Con este nuevo centro cultural, que estará situado en la plaza Manuel Azaña, se busca complementar la oferta cultural de la ciudad, crear áreas verdes en el entorno y convertir la zona en un nuevo polo revitalizador, tanto físico como social.

El proyecto arquitectónico, liderado por los arquitectos Felipe Pich-Aguilera y Teresa Batlle, se caracteriza por su integración en el paisaje para conseguir un impacto positivo en el entorno. Su emblema será la cubierta del centro, una estructura singular que emula la forma orgánica de una gota de agua y que actuará como protector climático del espacio.

También en Málaga, la Fundación destinó 600.000 euros en 2025 al desarrollo de actividades culturales, gracias al convenio que tiene la entidad con el Ayuntamiento para reforzar la programación cultural en la ciudad y desarrollar acciones educativas y de mediación centradas en la cultura inclusiva. En el marco de esta alianza, se colabora con equipamientos como el Festival de Málaga, el Teatro Cervantes, el Centre Pompidou Málaga, la Colección del Museo Ruso de Málaga, el Museo Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y el Museo Carmen Thyssen, entre otros. En el 2026 se ha dado continuidad a este acuerdo con el Ayuntamiento de Málaga en materia cultural, manteniendo la colaboración con los equipamientos de la ciudad.

Además, la Fundación “la Caixa” mantiene un acuerdo con el Ayuntamiento de Granada para impulsar la cultura en la ciudad. Con una inversión de 400.000 euros en 2025 el pacto contempló ayudas para proyectos como la I Bienal del Flamenco de Granada, el Festival Música Sacra de Granada (MUSAG), Festival Cau, el Festival de Artes Escénicas para la Infancia, Juventud y Familia ‒ TIFGranada, Granada Telón Abierto y la programación del Teatro Isabel la Católica, la OCG en los Barrios, ‒ Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada-Federico García Lorca, entre otros.

Por su parte, en el ámbito educativo, en Andalucía se continúa desarrollando el programa EduCaixa, que engloba toda la oferta educativa de la Fundación. En 2025, fueron 1.631 escuelas andaluzas, con un total de 77.552 escolares y 1.631 docentes, las que participaron en recursos y actividades de este proyecto.