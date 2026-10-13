La Fábrica de Málaga celebra una jornada de inclusión a través del deporte junto a Aproinla y el atleta Adnan Almousa

La fábrica de Málaga de Votorantim Cimentos ha celebrado una jornada de deporte inclusivo en colaboración con Aproinla Málaga, entidad que trabaja por la plena integración social y laboral de las personas con discapacidad intelectual y sus familias. En la actividad participaron ocho usuarios de la asociación, acompañados por dos monitores, junto a trabajadores y trabajadoras de la planta.

La jornada contó con la participación del atleta adaptado Adnan Almousa Alfermli, reconocido internacionalmente por sus logros deportivos y por su labor de divulgación en favor de la inclusión y la igualdad de oportunidades. Durante el encuentro, compartió con los asistentes una charla en la que abordó su trayectoria personal y deportiva, poniendo el foco en valores como la perseverancia, la superación y la confianza en las propias capacidades.

Tras su intervención, se desarrolló un taller deportivo participativo diseñado para fomentar la interacción, el trabajo en equipo y la convivencia entre todos los asistentes. Las actividades permitieron generar un espacio de encuentro en el que el deporte se convirtió en una herramienta para promover la inclusión, el respeto a la diversidad y la colaboración.

Los participantes finalizaron la jornada con una valoración muy positiva de la experiencia, destacando la oportunidad de compartir vivencias, fortalecer vínculos y conocer nuevas perspectivas. La actividad permitió visibilizar cómo el deporte puede actuar como motor de integración social, favoreciendo la participación activa, la autonomía personal y la eliminación de barreras.

Esta iniciativa se enmarca en el compromiso de Votorantim Cimentos con el desarrollo de acciones que contribuyan al bienestar de las comunidades de su entorno. Asimismo, pone de relieve la importancia de la colaboración con entidades sociales como Aproinla Málaga, cuya labor resulta fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias.