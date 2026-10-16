Educar y formar en la longevidad, flexibilidad laboral y resiliencia financiera: los temas capitales en la segunda jornada de LifeSpan Summit 2026

La segunda jornada de LifeSpan Summit 2026 que acoge la ciudad de Málaga, en España, se ha centrado especialmente en asuntos relacionados con en el empleo, las finanzas y la educación aplicadas a la longevidad. Al respecto de las cuestiones financieras, numerosos expertos han señalado la necesidad de implementar sistemas relacionados con las pensiones y de permitir que las personas mayores puedan seguir siendo activos laboralmente si es su deseo, sin que conlleve penalizaciones en el ámbito de su economía. En ese sentido, se ha demandado una mayor flexibilidad hacia este sector de edad para poder mejorar sus competencias, reciclarse profesionalmente y seguir aprendiendo para continuar integrados en la población activa.

En cuanto a la formación y educación acerca de la longevidad, numerosas reflexiones han ido enfocadas a cómo garantizar que la población más joven sea consciente de que la prevención ha de ser la base de todo sistema sanitario y laboral. Al respecto, ha surgido uno de los retos clave de la jornada: ¿cómo hacemos ver a la poblaciónque las decisiones que van tomando sobre el estilo de vida y el bienestar durante su etapa más joven son las que van a definir sin género de dudas su mayor longevidad?

Viernes 16 de octubre: día de acción y clausura del Summit

El viernes 16 de octubre será la última de las jornadas de LifeSpan Summit 2026, comenzando a las 9 de la mañana con ‘La narración de historias como estrategia: por qué Publicis Sapient creó Doc Albany’, que impartirá Teresa Barreira, directora de Marketing y Comunicaciones de Publicis Sapient. Seguirá ‘El rostro humano de la tecnología sanitaria’, donde además de la propia Teresa Barreira, participarán Roxana Widmer-Iliescu, jefa de Inclusión Digital de UIT y Filip Gobin,

director ejecutivo del Grupo Burra.

La última de las ponencias dará inicio a las 10 de la mañana con ‘Síntesis intergeneracional: vida, trabajo y ocio multigeneracionales inteligentes’, que estará conformada por Jean Hewitt, líder técnica de entornos inclusivos de Buro Happold; Matteo Zallio, profesor de la Universidad de Cambridge y director ejecutivo de SenseBuilding; Nuria Domínguez Soto, directora ejecutiva de Wellness Longevity Lab by Nuria; Jay Wei, fundador y CEO de Discover Live, y Marcie Roth, directora ejecutiva del Instituto Mundial sobre la Discapacidad (WID).

A las 11 de la mañana darán comienzo las sesiones de trabajo de cocreación, con cinco temas: (HealthSpan) Atención preventiva; (WeatlhSpan) Productos para 100 años; (WorkSpan) Carreras profesionales inclusivas para todas las edades; (CareSpan) Mejora de la Atención y (ThriveSpan) Destinos para la longevidad. Estas sesiones estarán moderadas por Kirsten Suto Seckler, Kathleen Delgado, Alison Bryant, Stela Lupushor y Frances West.

Acto seguido, a las 12.20 horas será la Sesión Plenaria de Clausura, con la presentación de resultados de estos trabajos de cocreación y la ponencia ‘La próxima década’, que ofrecerán Silvia Candamil Neira, Antonella Broglia y Kirsten Suto Seckler.