DEPORTE

El Día del Pedal vuelve a Pizarra este domingo con un paseo en bicicleta para todas las edades

La actividad está organizada por el Club Ciclista Pizarra, con la colaboración del Ayuntamiento de Pizarra a través de la Concejalía de Deportes, y tendrá como punto de encuentro la Plaza de la Cultura. Las inscripciones se realizarán el mismo domingo de 12:00 a 12:30, mientras que la salida del paseo está prevista a las 12:30.

Redacción

Malaga |

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El recorrido discurrirá por diferentes calles de Pizarra y está planteado como una actividad abierta a pequeños y mayores, con un carácter principalmente participativo y familiar.

Además, los primeros participantes inscritos recibirán una camiseta conmemorativa del Día del Pedal, hasta agotar las existencias disponibles.

Actividades después del recorrido

La jornada no terminará con el paseo en bicicleta. Una vez completado el recorrido, la programación continuará en la Plaza de la Cultura con juegos y actividades relacionadas con la bicicleta, además de una yincana.

También habrá música y servicio de barra con comida y bebida a precios populares, prolongando el encuentro durante el resto de la mañana.

La organización recuerda la importancia de acudir con casco y recomienda utilizarlo durante toda la actividad. En el caso de los menores de 16 años, su uso es obligatorio.

El Día del Pedal regresa así al calendario deportivo de Pizarra con una propuesta que combina actividad física, convivencia y ocio familiar, utilizando la bicicleta como protagonista de una jornada abierta a participantes de todas las edades.

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