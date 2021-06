Denuncian una carta en su buzón con insulto homófobo

Pueden parecer hechos de otra época, otro lugar u otro momento histórico. Pero no. Lo sucedido acaeció el pasado sábado cuando Jesús y su marido llegaban a su piso de Teatinos después de haber comido fuera.

nos quieren vender de que somos modernos y fantásticos en España con Teatinos y gente joven, sigue habiendo gente que utiliza tu condición sexual como insulto

- ¿Qué pensasteis cuando abristeis el buzón y visteis la nota?

- La primera reacción que tuve fue entrar en cólera porque no me lo podía creer. Venía de tener por fin un sábado libre, coincidir con tu pareja, salir y tienes la mala idea de abrir el buzón. Mi marido es más tranquilo y tiró el papel a la papelera. Yo era una olla exprés. Pero esa ira se convirtió en miedo, vergüenza y sentimientos que creía pasados. Te das cuenta de que todo el escaparate que nos quieren vender de que somos modernos y fantásticos en España con Teatinos y gente joven, sigue habiendo gente que utiliza tu condición sexual como insulto.

- Te das cuenta, además, de que es gente que os conoce y vive en el mismo edificio.

-Eso está claro, es gente que vive en el bloque.

A mí esto, en vez de con 48 años, me pasa con 17 y no sé lo que habría pasado

-Vosotros sois ya adultos, pero también pensáis que esto le podía haber pasado a alguien más joven, a un menor.

- A mí esto, en vez de con 48 años, me pasa con 17 y no sé lo que habría pasado. Si a un joven le pasa y se lo encuentra, o lo ve su padre o su madre, eso no debe suceder. Porque tú eres una persona civilizada y, en lugar de buscar al tipo y montarle un pollo, te lo tomas como un luto. Y cuando vas a la Policía te dicen que no hay delito de odio ni agresión ni saben quién ha sido. Entonces pregunté si tengo que llegar con las piernas partidas o un ojo morado.

- Precisamente después de haber tenido algún episodio homófobo de agresión en los últimos días.

-Porque nadie hace nada, ni las instituciones ni nada. Yo llego a mi casa sin nada. Esperando a que me revienten la puerta, me rajen las puertas o me agredan. ¿Entonces sí podré denunciar?

-Vosotros habéis investigado quién ha sido, ¿no?

- Nosotros tenemos nuestras sospechas y hemos dicho a la Policía que hay imágenes grabadas por cámaras en el portal, pero no las han pedido.

El escrito que los denunciantes han colocado en su edificio incluyendo el papel con los insultos | Jesús Heredia

- Al menos, todo no han sido sinsabores...

-No, la presidenta de nuestro bloque se ha volcado, las redes sociales también, políticos locales, los medios de comunicación... Y esto nos da mucha fuerza de saber que no estamos solos.

-Habéis escrito una nota de respuesta al vecino.

-Escribimos una nota que está en el tablón de anuncios y está protegida por un cristal; otra nota en el ascensor que duró media hora, lo que indica que es del bloque. Recibimos mucho apoyo de muchas personas y eso nos da mucha fuerza.