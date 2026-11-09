La décimo octava edición ‘La Noche en Blanco’ se celebrará el 29 de mayo y estará dedicada a la Generación del 27

La Noche en Blanco de Málaga llega en 2027 a su décimo octava edición y se celebrará el próximo sábado 29 de mayo. En esta ocasión, la temática será la Generación del 27, conmemorando el centenario de este movimiento cultural. Esta efeméride ofrece a La Noche en Blanco una oportunidad única para acercar al público la poesía, la música, las artes y los artistas de aquella etapa. Su diálogo entre tradición y vanguardia permite diseñar actividades para distintas edades y disciplinas.

La ciudad de Málaga tuvo un papel destacado en este periodo, con artistas de la talla de María Zambrano, José Moreno Villa, Manuel Altolaguirre, Emilio Prados o José María Hinojosa, vinculados a iniciativas que sirvieron de altavoz para aquellas nuevas voces literarias y plásticas, como la Revista Litoral o la Imprenta Sur.

Figuras malagueñas que se suman a la de escritores y poetas de este movimiento cultural como Federico García Lorca, Rafael Alberti o Luis Cernuda; pintores como Salvador Dalí, Joan Miró o Pablo Picasso; sobresalientes compositores como Manuel de Falla o Federico Mompou, cineastas como Luis Buñuel o incluso arquitectos como Josep Lluís Sert. Una corriente de pensamiento, creativa y artística, a la que también se unieron artistas de toda disciplina e índole, en todas partes del mundo: René Magritte, Paul Klee, Kandinsky, Stravinski, Ravel, Chaplin, Eisenstein o Le Corbusier.

La Noche en Blanco 2027 será una oportunidad para reconocer a estos creadores y acercar sus obras al público.

Por último, recordar que esta próxima edición contará, una vez más, con artistas malagueños que presentarán diversas acciones, para recrear a los referentes de esta generación en diferentes disciplinas.