Dani Carnero recibe el Premio Comer a la Cocina 2026 en una etapa de nuevos proyectos en Málaga

El cocinero malagueño Dani Carnero recibió ayer, 13 de octubre, el Premio Comer a la Cocina 2026, de manos de Oriol Castro y Alejandro Gutiérrez, director adjunto de Provacuno, patrocinador de la categoría. El galardón llega en una etapa de nuevos proyectos para el chef, que continúa desarrollando desde Málaga una cocina ligada al recetario andaluz, el producto y la memoria.

Desde la apertura de La Cosmopolita en 2010, Carnero ha construido una trayectoria en la que los guisos, los fondos y el tiempo ocupan un lugar central. Esa manera de cocinar encuentra distintas expresiones en sus restaurantes: la vocación de «guiso-bar» de La Cosmopolita; la cocina de candela y la mirada más personal de Kaleja; y la propuesta desenfadada de La Cosmo, con la barra como punto de encuentro y especial atención al origen del producto y a quienes lo elaboran.

A este recorrido se suma Casa La Carnera, un formato pop-up en Kaleja para los viernes al mediodía que acerca al comensal su vertiente más casera. Una propuesta que da continuidad a una de las constantes de su trabajo: llevar a la mesa los sabores de la cocina doméstica y conceder al guiso el espacio y el tiempo que merece.

Su etapa más reciente incluye también la incorporación a Balausta, el restaurante del hotel Palacio Solecio, donde trabaja en una propuesta que refuerza la conexión con el recetario andaluz y el producto local, a través de una carta más desenfadada y pensada para compartir.

El Premio Comer a la Cocina 2026 se suma así a una trayectoria que sigue creciendo desde Málaga, con proyectos de formatos distintos que comparten una misma base: el oficio, la memoria del sabor y una mirada contemporánea sobre la cocina de su tierra.