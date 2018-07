El caso Malaya se retoma este lunes

Este lunes se retoma el juicio del caso malaya, con el cuarto y último bloque del proceso. Está previsto que las sesiones se dividan en diferentes apartados y que el primero de ellos trate de la "tenencia ilícita de armas" por la que está acusado el exjefe de la Policía Local marbellí Rafael del Pozo, al que le seguirá el del "Roll Royce", por el que está acusada la ex alcaldesa Marisol Yagüe y el empresario Ismael Pérez.

El tercer apartado corresponde a la "supuesta entrega de vehículos a la ex alcaldesa", según la providencia del tribunal, y el siguiente al de los empresarios por presuntos pagos al exasesor de Urbanismo del consistorio de Marbella Juan Antonio Roca y exconcejales de este Ayuntamiento por supuestos cobros.



En concreto, en este bloque se tratarán delitos de cohecho, prevaricación y malversación de caudales públicos, entre otros y la fase final englobará todo lo que hasta el momento no se ha juzgado, por lo que todos los procesados que aún no han sido interrogados por el tribunal tendrán que estar presentes durante la celebración de este bloque.



El juicio se inició en septiembre del pasado año y ya se han celebrado cerca de un centenar de sesiones con diferentes fases, entre ellas los bloques relativos a blanqueo de capitales.