Amupema premia a Sandra García-Sanjuán con el Galardón Victoria y reconoce a Nena Paine con la distinción Mujer Malagueña 2026

La presidenta de Amupema, María del Mar Solís, ha entregado sendos reconocimientos en su décimo cuarta edición en La Pérgola del Mediterráneo, posterior a la celebración del Netwoman Andalucía 2026. Un encuentro que ha reunido a un centenar de empresarias de toda la comunidad autónoma y está patrocinado por la red de incubadoras municipal Promálaga, Unicaja Banco contando con la colaboración de Pinturas Andalucía, según han informado mediante nota de prensa.

“El éxito no es fruto de una casualidad”, ha indicado Solís. La presidenta de Amupema ha recordado al empresariado reunido con motivo del acto que “la suerte es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad”. Una idea que ha reformado la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Málaga y portavoz del equipo de Gobierno, Carmen Casero. “Estamos orgullosas todas las malagueñas de que existáis. Porque el éxito es fruto de estar y de trabajar sin descanso y visibilizar tantas y tantas cosas que hacéis”, ha señalado.

“Málaga es una potencia económica”, ha declarado la delegada territorial en Málaga de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, Carmen Sánchez Sierra, presente en el acto. “Es la provincia con mayor crecimiento de empresas de mujeres y de mujeres autónomas. Nos estamos forjando un tejido productivo fuerte y resistente”, ha indicado.

La vicepresidenta ejecutiva de la Confederación de Empresarios de Málaga, Natalia Sánchez Romero, ha destacado el trabajo de Amupema a la hora de “apoyar a mujeres empresarias, dándoles visibilidad con estos galardones, acompañando, escuchando y abriendo oportunidades y hacerlo con visión y valentía”, ha dicho.

XIV Galardón Victoria

Sandra García-Sanjuán Machado, Galardón Victoria 2026, ha sido seleccionada por la junta directiva de Amupema por su trayectoria como empresaria así como el impacto social que generan sus acciones filantrópicas. García-Sanjuán es la presidenta ejecutiva y cofundadora del Grupo Starlite, corporación internacional de la industria del entretenimiento conocida y reconocida por los conciertos, festivales y eventos celebrados en Marbella y Madrid.

Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad San Pablo CEU de Madrid, la galardonada ha destacado por lograr a través de la firma Starlite consolidar un nuevo concepto, el del “festival-boutique” considerado más importante de Europa. Desde la fundación, en 2012 del festival Starlite Occidente en Marbella, ha transformado la antigua cantera de piedra de la ciudad en un motor económico y turístico que genera cientos de millones de euros anuales y atrae a más de 350.000 personas por edición.

La junta directiva de Amupema ha valorado además su reseñable compromiso social, materializado a través de las organizaciones de las que preside o es cofundadora, como es el caso de Fundación Starlite, Niños en Alegría o Fundación Quiero Trabajo.

García-Sanjuán ha recordado el esfuerzo enorme que supone emprendedor y, una vez el proyecto crece, mantenerlo y gestionarlo. “Es un esfuerzo enorme y cada uno, a su medida, es un no dormir, es luchar, es una motivación, una cosa de ADN, de querer devolver a la sociedad y no es fácil”, ha dicho. “Benditas dificultades que nos dan la oportunidad de subir al siguiente escalón”, ha concluido la empresaria Galardón Victoria 2026, quien ha animado a todas las empresarias concitadas “a combatir el miedo, la

mayor pandemia de este siglo”.

Mujer Malagueña 2026

Por su parte, Mercedes García Paine, conocida como Nena Paine, ha sido elegida para ser nombrada Mujer Malagueña 2026 por su compromiso y activismo especialmente ligado al distrito malagueño de Ciudad Jardín, donde ha creado y es responsable de reconocidas organizaciones vinculadas al voluntariado y la inclusión.

Licenciada en Periodismo y Máster en Gestión de empresas Deportivas, Nena Paine es fundadora y presidenta de la Asociación Nena Paine, dedicada al apoyo educativo a menores en riesgo de exclusión social; dirige el economato Pilar Galera, que abastece de alimentos y productos de primera necesidad a familias vulnerables, y colabora activamente en el desarrollo de proyectos de inclusión como es el caso de la Fundación Jaime Alonso.

Tras dedicarle el premio a su familia y, en especial, a su madre, fallecida en 2012, y germen de la Asociación Nena Paine, que lleva su nombre, García Paine ha querido lanzar una reflexión: “todos podemos hacer un poco más para aportar a la sociedad, porque hay mucha gente sufriendo innecesariamente. Y hay que hacerlo por justicia social, no por caridad”, ha indicado.

Netwoman Andalucía 2026

El encuentro Netwoman Andalucía, en el seno del cual se han entregado estas distinciones, ha logrado por cuarto año convertirse en el único evento regional de carácter presencial que agrupa a las empresas emprendidas por mujeres, con el objetivo de favorecer la visibilidad del talento femenino y la generación de negocio, según ha informado Amupema mediante nota de prensa.

La iniciativa, apoyada por la red municipal de incubadoras Promálaga y Unicaja Banco además de la colaboración de Pinturas Andalucía, ha contado con diferentes ponencias y mesas de debate para favorecer el crecimiento profesional de las empresarias