Amodeo, Isabel Rey, Mikel Bermejo y Taka Gómez, protagonistas del nuevo ciclo de monólogos de Selvatic

Selvatic Málaga Fest presenta una nueva rama de espectáculos dentro de su propuesta cultural para el verano malagueño. El festival celebrará Selvatic Comedy Show by Rives, una iniciativa con la que acoger en Málaga Forum los más destacados shows de comedia de nuestro país. De esta forma, pasarán por Selvatic Málaga Amodeo con su espectáculo Avenate el próximo 1 de septiembre; Isabel Rey con su monólogo Diva de barrio el 8 de septiembre; Taka Gómez, y su show Plátano el 15 de septiembre; así como Mikel Bermejo con su pieza Tiquismiquis, el 22 de septiembre de 2024, dando la bienvenida al otoño en la capital malagueña.

El aforo de Selvatic Comedy Show by Rives será de 1.500 personas, y las entradas para estos monólogos se podrán adquirir a partir del viernes 16 de agosto a las 12.00 horas, con un coste de 10 euros por espectáculo. Además, se podrá comprar un abono ‘pack de risa’ que incluirá la entrada a todos estos shows por un coste de 30 euros. Ambas posibilidades estarán disponibles a partir de mañana en Enterticket, y en la web Selvatic Málaga Fest, selvaticfest.es.

Humor al aire libre en en el horizonte cultural malagueño

Una de las claves principales del éxito de Selvatic Málaga Fest este verano está siendo, sin duda alguna, el espacio. El recinto de Málaga Forum se ha posicionado como uno de los que mejor se han insertado en muy poco tiempo en la agenda cultural malagueña por su localización, pero también por todas las posibilidades que ofrece. Ideado para ofrecer experiencias culturales y de ocio, el espacio ha demostrado con las retransmisiones de la Eurocopa, la inauguración de su restaurante Maloca, o la actividad que transcurre a lo largo de sus más de 16.000 metros cuadrados, que está preparado para acoger un amplio abanico de actividades. Es por ello por lo que el mes de septiembre se presenta con mucha diversión variada: llega Selvatic Comedy Show by Rives, en colaboración con Rives; una propuesta perfecta para aligerar la vuelta al trabajo y disfrutar del humor de las figuras del momento en nuestro país, en las noches de septiembre.

Juan Amodeo, más conocido como Amodeo13, nació en Sevilla en 1993. Con 23 años empezó a subir vídeos de humor a las redes sociales Instagram y Facebook. Subió un vídeo comentando un programa de televisión, en clave de humor, que tuvo más repercusión de la que Juan se hubiese imaginado y pronto alcanzó el millón de visualizaciones. Siguiendo el tirón de su éxito en redes sociales empezó a actuar en bares y salas para después dar el salto a los teatros con su espectáculo Ser o no ser Amadeo13. En Selvatic Comedy Show by Rives presentará su monólogo Avenate el domingo 1 de septiembre; un show con el que promete poner en evidencia que nadie está libre de los arranques de locura y que la vida no sería lo mismo sin ellos. En él, mezcla improvisación con el público, anécdotas reales que parecen inventadas, otras inventadas que parecen reales, un texto ácido e irónico y alguna que otra sorpresa única para cada ciudad.

Isabel Rey presenta en Málaga su show llamado Diva de barrio, el domingo 8 de septiembre de 2024. Isabel es una reconocida actriz y comediante sin filtros que derrocha naturalidad, y en este show nos deleita con sus mejores anécdotas con todo lujo de detalles que no te podrás perder. “Vivimos en un mundo en el que fingimos felicidad a través de una pantalla para mostrárselo a los demás y luego estamos más amargados que cristo clavado en la cruz. Es un show donde hay de todo menos postureo”, narra la sinopsis del espectáculo. Aquí, Isabel nos sumerge en su mundo sin postureo, donde la naturalidad y el humor ácido son protagonistas.

Después de sufrir un accidente de moto que le cambió la perspectiva de la vida, Isabel decidió seguir su pasión por el mundo del espectáculo. Formada en la escuela de Carlos Cabero en Madrid, descubrió su talento innato para la comedia. Tras la pandemia, inició su carrera en el stand up y desde entonces ha recorrido las salas de gran parte de la geografía nacional.

Plátano es un espectáculo de stand up clownmedy, creado por Taka Gómez de mano de Guasalá Producciones. “Comprar, regalar, enfermar, relajarse… Todo esto puede ser de lo más complejo si ves la vida desde los ojos de alguien, que muchas veces por despiste y otras por curiosidad, hacen de su vida una auténtica tragicomedia”, plantea el monólogo que llegará a Málaga Forum, el próximo 15 de septiembre.

Taka Gómez es un cómico muy versátil, capaz de adaptarse a cualquier tipo de público y situación. Su monólogo es una muestra de ello, ya que logra conectar con todas las edades y culturas. Su humor es fresco, original y muy cercano. Todo en el código más honesto y puro, tocando temas de actualidad y cotidianos, en el que desde el humor más sincero e inofensivo buscará crear una complicidad con el público, haciéndoles partícipes de sus aventuras y desventuras.

Mikel Bermejo es cómico, guionista y presentador. Ha sido colaborador y guionista tanto en televisión como en radio, en programas como El Hormiguero, Mister Underdog, Qué Fuerte Tía o Fakenews. Llegará a Selvatic Comedy Show by Rives el próximo 22 de septiembre, con su espectáculo Tiquismiquis. Este monólogo habla sobre todo lo que el invitado piensa de lo que ve a su alrededor. “Pequeñas cosas que te han pasado y jamás te has parado a analizar o sucesos de los que no sabemos el por qué. Con cara de bueno, pero diciendo alguna burrada, porque el ADN vasco tiene que salir en algún momento. Un show de stand up mezclado con píldoras de crowdwork (improvisación), con rarezas, exquisiteces y desdichas”, explica la presentación de la pieza.

El artista comenzó en 2011 en el mundo del micro abierto, y dentro de la comedia Stand up en la última década ha compartido escenario con nombres como Álex Clavero, Dani Mateo, JJ Vaquero, Pablo Ibarburu o Susi Caramelo. En la actualidad, se encuentra de gira por los teatros de España con su nuevo espectáculo, Tiquismiquis.

PROGRAMA DE SELVATIC MÁLAGA FEST:

29 de agosto

INDIE DAY: LEON BENAVENTE, SIDONIE, SHINOVA y CLAIM

30 de agosto

EMAGE FEST: SHALLIPOPI · DYSTINCT· TITO M & YUPPI · INNOSS’B · ELTEE SKHILLZ · DJ PHAPHANE Y MÁS POR CONFIRMAR

31 de agosto

EMAGE FEST: ELGRANDETOTO · KCEE · DIDI B · NELSON FREITAS · BOO Y MÁS POR CONFIRMAR

1 de septiembre

SELVATIC COMEDY SHOW BY RIVES: AMODEO

6 de septiembre

PTAZETA + LIA KALI

8 de septiembre

SELVATIC COMEDY SHOW BY RIVES: ISABEL REY

15 de septiembre

SELVATIC COMEDY SHOW BY RIVES: TAKA GÓMEZ

22 de septiembre

SELVATIC COMEDY SHOW BY RIVES: MIKEL BERMEJO

28 de septiembre

SAIKO + AISSA