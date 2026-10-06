La 36ª edición de la “Semana del Club Guadalhorce” reúne a más de 1.260 jugadores en los 7 torneos y supera el récord de participantes

El Real Guadalhorce Club de Golf ha clausurado su 36ª Semana del Club con un balance extraordinario de participación, alcanzando alrededor de 1.260 participaciones en sus siete torneos y situándose prácticamente en el récord absoluto de capacidad del campo.

Durante ocho días de competición, de domingo a domingo, la respuesta de los jugadores ha sido excepcional, con todas las pruebas completas tanto en las salidas de mañana como de tarde y listas de espera varios días antes de su celebración. La media se ha situado en torno a los 180 jugadores diarios, una cifra que refleja el poder de convocatoria de una de las grandes citas del calendario golfístico malagueño.

Ocho días de competición y convivencia

La programación ha reunido pruebas para distintas categorías y modalidades, desde competiciones individuales y por parejas hasta torneos sénior e infantiles, con el 37º Gran Premio Vega del Guadalhorce como uno de los grandes protagonistas de la semana.

El campeonato ha vuelto a poner de manifiesto la capacidad de convocatoria de una cita que combina el nivel deportivo con el compañerismo y la convivencia entre generaciones de golfistas.

La vertiente social tuvo también uno de sus momentos más destacados el sábado por la noche, con la tradicional cena del club, que congregó a más de 200 personas en un ambiente de celebración y encuentro entre socios, jugadores y amigos del Real Guadalhorce.

Reconocimiento a patrocinadores y colaboradores

El presidente del Real Guadalhorce Club de Golf, Ángel Gancedo, ha querido agradecer especialmente el apoyo de las empresas patrocinadoras y colaboradoras, cuya implicación resulta fundamental para hacer posible una semana de estas características.

Entre ellas, ha destacado a firmas tan prestigiosas como Volvo Vypsa, Seguros Reale, Galpe Correduría y Bodegas Campos como principales sponsors. Junto a ellas también destacar el apoyo de Porsche Safamálaga, en el Torneo Colmenares y Wekolf en el campeonato Vega del Guadalhorce infantil.

Gancedo ha subrayado la satisfacción del club por la extraordinaria respuesta de los participantes y el respaldo recibido durante toda la semana, que refuerzan el papel de esta celebración como uno de los principales acontecimientos anuales de la entidad.

Con esta 36ª edición, el Real Guadalhorce Club de Golf reafirma su compromiso con la promoción del golf en Málaga, el fomento de la participación deportiva y el fortalecimiento de los vínculos entre sus socios y los amantes de este deporte.