124 becas para volver a empezar: UTAMED y Fundación Unicaja celebran la II Gala de Entrega de las Becas MEM

UTAMED Universidad y Fundación Unicaja celebraroneste jueves la segunda Gala de las Becas MEM en el Centro Fundación Unicaja Málaga, un acto que puso en valor las 124 becas completas concedidas este año para cursar titulaciones oficiales de Formación Profesional, Grado y Máster en UTAMED.

Presentada por Toñi Moreno, madrina del proyecto por segundo año consecutivo, la gala puso el broche final a una convocatoria que ha superado las 5.000 solicitudes en apenas 21 días y que refleja el interés de miles de personas por seguir formándose, progresar profesionalmente o retomar unos estudios que tuvieron que dejar atrás.

Una gala para reconocer oportunidades y trayectorias

El presidente de Fundación Unicaja, José Manuel Domínguez, fue el encargado de abrir el acto, destacando el valor de estas becas como herramienta para impulsar el talento y favorecer la igualdad de oportunidades a través del acceso gratuito a la oferta académica de una universidad innovadora que ha apostado por “acortar la distancia entre el mundo académico y el profesional, anticipándose incluso a las inquietudes de las próximas décadas y favoreciendo la transferencia de conocimiento”.

La gala reunió a representantes de UTAMED Universidad y Fundación Unicaja, instituciones, comunidad universitaria y una representación de los beneficiarios del programa. Las intervenciones institucionales y actuaciones musicales se combinaron con uno de los momento centrales de la noche: los testimonios de varios becados de Formación Profesional, Grado y Máster, que compartieron sus historias y pusieron rostro a las diferentes realidades que hay detrás de la convocatoria.

Entre ellos, Concepción Sánchez, becada del Máster en Inteligencia Artificial, destacó el valor de estas ayudas para quienes buscan abrir una nueva etapa profesional: “Gracias por entender que el talento no siempre tiene un único camino. Gracias por apostar por personas que quizá todavía están construyendo su segunda carrera”. La ceremonia incorporó además por primera vez dos reconocimientos especiales a la trayectoria profesional, concedidos al doctor Emilio Alba, director científico del Centro de Investigación y Terapias Avanzadas del Cáncer (CITAC) y al empresario Sergio Cuberos, fundador de Supermercados Maskom, como referentes vinculados al talento, el esfuerzo y la contribución profesional y social.

El presidente de UTAMED Universidad, Paco Ávila, fue el encargado de clausurar el acto con un mensaje centrado en el papel de la educación como herramienta de transformación y en la capacidad del modelo online para acercar la universidad a perfiles que tradicionalmente han encontrado más barreras de acceso.

Ávila destacó que este mes de septiembre UTAMED iniciará el curso con más de 6.000 alumnos matriculados en titulaciones oficiales, de los que el 85% compagina sus estudios con el trabajo y el 75% procede de municipios alejados de los centros universitarios tradicionales. “Estamos acercando la formación universitaria a cada rincón de nuestra tierra y generando puentes para que el capital humano de nuestro país pueda transformar sus vidas y competir en el nuevo entorno”, señaló.

El presidente de UTAMED concluyó destacando que “las Becas MEM ejemplifican a la perfección el propósito de UTAMED y Fundación Unicaja: romper las barreras en el camino hacia la formación universitaria”.

Una convocatoria que crece y abre nuevas oportunidades

Las más de 5.000 candidaturas recibidas permiten dibujar el perfil de quienes buscan hoy nuevas oportunidades para seguir formándose. Andalucía concentra más del 30% del total de solicitudes, seguida por Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana. La convocatoria ha registrado también un importante volumen de solicitudes de personas de origen internacional residentes en España, muchas de ellas con trayectorias académicas y profesionales que no han encontrado un encaje sencillo en el sistema educativo convencional.

Entre quienes han facilitado información sobre su edad, el perfil predominante se sitúa entre los 30 y los 49 años, mientras que las mujeres tienen una presencia mayoritaria entre las candidaturas recibidas. Detrás de estos datos aparecen profesionales que buscan mejorar su posición laboral o dar un giro a su carrera, pero también personas que tuvieron que aplazar sus estudios por circunstancias económicas, responsabilidades familiares o cuidados. Para muchos de estos perfiles, la flexibilidad de la formación online hace posible compatibilizar el estudio con el trabajo y la vida personal.

Este interés acompaña también al crecimiento del propio programa. Las 124 becas concedidas duplican las 61 de la primera edición e incorporan por primera vez titulaciones oficiales de Formación Profesional. Con este volumen de ayudas, UTAMED se sitúa como la universidad española que más becas completas concede para financiar el 100% de los estudios de sus alumnos, reforzando su apuesta por facilitar el acceso a la formación con independencia de las circunstancias económicas o personales.

En esta segunda edición, UTAMED Universidad y Fundación Unicaja consolidan las Becas MEM como un proyecto orientado a generar nuevas oportunidades educativas para personas con circunstancias y trayectorias muy diferentes, unidas por una misma voluntad: seguir formándose para avanzar, cambiar o volver a empezar.