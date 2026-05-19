“Navarra On Tour” conquista Málaga con una jornada de vinos que reunió a profesionales y aficionados

Los vinos D.O. Navarra han llegado a Málaga para sorprender a todos los públicos –profesionales y amantes del vino–, dándoles la oportunidad de redescubrir esta Denominación a través de una experiencia única e inmersiva. Tanto profesionales del mundo del vino como hosteleros, empresarios y cliente finales han podido degustar los vinos de esta tierra gracias al programa preparado para la ocasión.

“Navarra On Tour: catas y vinos para mentes libres” se ha desarrollado con una notable afluencia de participantes que han compartido experiencias y conocimientos tanto en el showroom compuesto por una variada selección de bodegas como en las catas magistrales y un evento final con música y animación que ha redondeado la propuesta. La asistencia a las distintas actividades ha puesto de manifiesto el interés creciente que despierta la D.O. Navarra entre los mercados del sur de España.

El evento ha contado con la participación de un representativo grupo de bodegas de la D.O. Navarra que han presentado sus vinos, entre ellas: Pago de Cirsus, Irache, Pagos de Araiz, Bodegas Marco Real, Bodega de Sada, Bodegas Alconde y Finca La Cantera. Asimismo, a través de las catas magistrales tituladas ‘Grandes hallazgos: Navarra inesperada’ se ha mostrado la diversidad y el potencial de un territorio auténtico con muchas historias que contar. La presencia directa de las bodegas ha sido uno de los elementos mejor valorados de la jornada, permitiendo un diálogo abierto y cercano con las personas asistentes.

Una experiencia auténtica y vibrante en torno a la D.O. Navarra

La jornada ha arrancado con la apertura del showroom de bodegas, espacio que ha permitido un primer contacto directo entre elaboradores y el sector profesional. A las 11:30h y a las 13h han tenido lugar dos sesiones de cata magistral “Grandes hallazgos: Navarra inesperada”, dirigidas a periodistas y prescriptores especializados que han brindado la oportunidad de descubrir una selección de vinos para hacer un recorrido por la diversidad de Navarra, con vinos imposibles de reunir en otro lugar. David Palacios, presidente de la D.O. Navarra, y Teresa Guilarte, diplomada WSET y experimentada sumiller y formadora, han sido las personas que han dirigido las catas.

El programa matinal ha concluido con un brunch armonizado con rosados D.O. Navarra que ha puesto en valor la versatilidad gastronómica y la frescura de estos vinos icónicos, referentes a nivel nacional e internacional.

Por la tarde, el ‘Tardeo con Origen’ ha abierto sus puertas al público general, con un formato informal que incluía cata libre, música en directo y dinámicas participativas. Esta propuesta, pensada para acercar el vino D.O. Navarra al gran consumidor, ha congregado a cerca de doscientas personas, convirtiéndose en un momento álgido de diversión y disfrute.

Valoración muy positiva entre profesionales y consumidores

La respuesta de los asistentes a las distintas actividades ha sido muy positiva. Tanto los profesionales del mundo del vino como prensa especializada y el público general han coincidido en señalar la alta calidad y el gran potencial de los vinos D.O. Navarra en el mercado malagueño. Cumpliendo así el objetivo de este evento: por un lado, dar a conocer la riqueza de estos vinos; y por otro, potenciar su valor y reconocimiento.

David Palacios, presidente del Consejo Regulador de la D.O. Navarra, ha mostrado su satisfacción por el desarrollo de la jornada: “Málaga es un enclave prioritario para poner en valor los vinos de nuestra denominación. Con “Navarra On Tour” queremos que los malagueños y malagueñas redescubran la D.O. Navarra y conozcan de primera mano el gran momento que vive nuestra región, marcado por la innovación, la diversidad y una apuesta constante por la calidad. Estamos convencidos de que hoy se elaboran algunos de los mejores vinos de nuestra historia, y queremos compartirlos con una ciudad como Málaga, abierta, dinámica y con una cultura gastronómica que conecta perfectamente con nuestra manera de entender el vino. Nuestros blancos, rosados y tintos destacan por su perfil fresco, auténtico y con carácter, precisamente lo que busca el consumidor actual: vinos de calidad, versátiles y con identidad. Navarra vive un momento apasionante y queremos acercarlo al público malagueño para que descubra no solo nuestros vinos, sino también el paisaje, la tradición y el talento que hay detrás de cada botella.”

Tras su paso por Málaga, “Navarra On Tour” prosigue su recorrido nacional con próximas citas. En Bilbao se desarrollará el 5 de octubre, le sigue Madrid el 19 de octubre y por último llegará a Gijón el 9 de noviembre. La iniciativa avanza así en una gira de seis ciudades que busca reforzar el posicionamiento de la Denominación de Origen Navarra en los mercados clave del país.