El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga programa una agenda de actividades para Semana Blanca

El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga ha programado una amplia agenda de actividades para este próximo fin de semana y para la próxima semana con motivo de la Semana Blanca, con su ya tradicional campamento.

Sábados creativos en el MAM

El taller de programación de Minecraft se celebrará el sábado 21 de febrero. Tiene lugar dentro de los Sábados Creativos en los que los espacios expositivos y educativos del Museo se convierten en punto de encuentro para los más pequeños.

Muestra digital ‘Dior Coded’

El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga presenta ‘Dior: Coded’, una nueva exposición temporal en la que lo artesanal y lo digital convivirán para hacer que el visitante viva una experiencia única. Así, podrán no solo conocer piezas únicas que no forman parte de la colección expuesta, sino a través de sus gemelos digitales en 3D, llegar a descubrir y visualizar detalles, que no pueden verse y apreciarse a simple vista, al tratarse de trajes de alta costura que está prohibido tocar. Al mismo tiempo, estos gemelos digitales en 3D ofrecerán un contenido audiovisual inmersivo, que devuelva el movimiento a las prendas, pudiendo así mostrar aún más su majestuosidad.

Visita teatralizada

El Museo del Automóvil y la Moda se despierta al anochecer del 19 de febrero, dejando al descubierto todas las historias de las celebridades vinculadas a sus automóviles, prendas de moda y obras de arte. Pasea entre modelos históricos y descubre la evolución del automóvil y la moda en esta visita teatralizada en exclusiva, de la mano de personajes importantes.

Como el agente 007, que está renovando su licencia para matar, o Amelia Earhart, la primera mujer aviadora en cruzar el Atlántico, para desvelarnos el misterio de su desaparición. O no. Además, no todos los días se conoce a Coco Chanel y sus entresijos, que van desde el cabaret hasta los nazis, para llegar a convertirse en una de las modistas más importantes del siglo XX, o al mismísimo Salvador Dalí y su surrealista forma de entender el arte…y la vida.