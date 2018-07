Monreal: "No podemos fallar para no descolgarnos de la parte alta de la clasificación"

El lateral izquierdo del Málaga espera un complicado partido el próximo domingo en La Rosaleda: "Los puntos que nos dejamos en Granada nos obligan a sacar los tres en casa ante un rival que, si las cosas se hacen bien, tenemos muchas opciones de doblegar. No podemos fallar para no descolgarnos de la parte alta de la clasificación".

Uno de los aspectos del juego más censurados esta temporada en el juego del equipo es la falta de intensidad: "El equipo la tiene, estos últimos partidos he notado una mejoría. El día del Sevilla se vio, estuvimos constantemente atacando... Si salimos con esa intensidad todos los partidos lo vamos a tener más fácil.



Por último, el internacional español desea estar el próximo 29 de febrero vistiendo la camiseta de la 'roja' en el amistoso contra Venuezuela: "Me gustaría estar siempre que hay una convocatoria con la selección, tambiés es un plus que se juega en nuestro campo con nuestra gente y me apetecería estar. Hay que hacer las cosas bien y trabajar".

En otro orden cosas, el extremo Joaquín apura su puesta a punto para volver al equipo cuando el técnico lo considere oportuno. El del Puerto de Santa María responde a la perfección en su vuelta a los entrenamientos tras el periodo de baja de seis semanas fuera de la dinámica del equipo.

Demichelis, por su parte, se perderá los choque contra el Mallorca y Athletic de Bilbao al ser sancionado por el comité de Competición con dos partidos por la expulsión que protagonizó contra el Granada.