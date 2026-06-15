Málaga volverá a ser capital del cine francófono con la 32ª edición del Festival de Cine Francés

La Alianza Francesa de Málaga anuncia hoy oficialmente la trigésimo segundaedición del Festival de Cine Francés de Málaga. Con una media de 15.000espectadores en sus últimas ediciones, el certamen celebrará del 16 al 23 deoctubre de 2026 una semana dedicada a presentar preestrenos exclusivos delcine francófono en la ciudad de Málaga. El evento cultural, uno de los festivalesfrancófonos más importantes de nuestro país, cuenta con la subvención delAyuntamiento de Málaga, la Diputación de Málaga y la Embajada de Francia.

Bajo la premisa de Révolution du regard (La revolución de la mirada), esta nueva edición se prepara para mostrar un retrato actual del cine como manifiesto de la realidad que atraviesa la sociedad. “Desde el Festival de Cine Francés de Málaga llevamos años observando cómo ficción y realidad se entrelazan, reflejando las complejidades del mundo contemporáneo”, explica Sullivan Benetier, director de la Alianza Francesa de Málaga y del Festival. Desde la organización del evento plantean la elección de este lema para este año debido a que “el momento que vivimos supera la idea de unos simples ‘tiempos convulsos’, ya que muchas personas sienten que tienen cada vez menos control sobre sus vidas pese a los avances tecnológicos”. El certamen se hace eco del papel de la representación en el cine actual, una cuestión cada vez más presente en la vida pública y en el arte.

Los films proyectados habitualmente por el festival, y que dan carácter a su Sección Oficial, responden a la representación que la francofonía ofrece a través de las historias de cineastas. “Ya estamos trabajando en una selección de películas potentes para el 32FCFM, y a estas alturas ya podemos observar cómo el cine actual empieza también a requerirnos cierta incomodidad como espectadores. La de enfrentarnos a otras realidades, que a veces desconocemos, o las que no hemos mirado directamente a los ojos”, relata Benetier. Además de mirar desde otros lugares, el festival propone continuar una línea de cine diverso que suponga “mirar también a otros puntos oscuros e invisibilizados, sin abandonar la variedad de géneros habitual en la propuesta del FCFM”.

El anuncio viene acompañado por la presentación del cartel de esta edición, realizado por Estudio Santa Rita, autores de la identidad del festival desde hace una década. Y es que, esta propuesta para mirar de otra forma a la pantalla es

una reivindicación de la importancia de la cultura y el cine, y todo lo que aportan a nuestras vidas. Para ello, el estudio se ha basado en una reinterpretación contemporánea y cinematográfica de la pintura cumbre del romanticismo francés La Libertad guiando al pueblo (1830), obra de Eugène Delacroix. En su origen, esta pieza clave de la historia del arte destaca por su dramatismo, su pincelada enérgica y su composición piramidal; tres elementos presentes en el cartel pero con una recomposición que reflexiona sobre la bandera como dispositivo de reivindicación cultural. Ésta recrea un ojo construido a partir de dos manos, que simboliza esa empatía que la cultura reclama a la hora y en la forma de mirar.

El cartel está construido a partir de la silueta de una cabeza vista de espaldas, que representa el pensamiento, la imaginación y la mirada desde la que interpretamos las historias que nos acompañan. En su interior aparece una figura joven y agénero, alejada que sostiene una gran bandera en movimiento y adopta una postura que remite sutilmente a la estructura de la Torre Eiffel, integrando uno de los símbolos más reconocibles de la cultura francesa.

32 años de cine en francés con un estilo propio

En 2026 el festival vuelve con una programación que se anunciará en los próximos meses, y que, a través de diversas sedes colaboradores del evento, presentará selecciones de largometrajes, cortos y documentales que optarán a los premios de su palmarés. De nuevo, se contará con un Jurado Profesional, uno Joven y otro formado por estudiantes de la Alianza Francesa Málaga, con el ánimo de seguir trabajando en la intersección de los profesionales del cine de ambas culturas (la española y la francófona) pero sin olvidar el punto de unión donde cultura y educación se unen a través del aprendizaje de un idioma. Además, se organizarán presentaciones especiales, una sección retrospectiva, conciertos y actividades infantiles y familiares.

Y es que por la Sección Oficial del festival ha pasado películas como Anatomie d’une chute, de Justine Triet (2023); Les Misérables, de Ladj Ly (2019); Hors Normes, de Olivier Nakache y Éric Toledano (2019); La Nuit du 12, de Dominik Moll (2022) o la ganadora del Premio de Jurado Profesional y del Premio del Público en 2025, Muganga, de Marie-Hélène Roux. Todas ellas son ejemplos de un estilo que ha posicionado al Festival de Cine Francés de Málaga como una lente que se sitúa frente a películas que han supuesto este re-entrenamiento de la mirada en el marco de la difusión cultural.

A lo largo de su historia, el FCFM ha recibido en Málaga la visita de profesionales del cine de como Juliette Binoche, Rossy de Palma, Victoria Abril, Dominique Besnehard, Franck Dubosc, Ángela Molina, Paul Kircher, Maurice Barthélémy, Isabelle Nanty, Benjamin Voisin, Julie Gayet, Carmen Maura, Abd Al Malik, Lucie Boujenah, Marc Fitoussi, Aïssa Maïga, Audrey Lamy, entre muchos otros. El 32 Festival de Cine Francés de Málaga está organizado por la Alianza Francesa de Málaga. Cuenta con la subvención del Ayuntamiento de Málaga, la Diputación de Málaga y la Embajada de Francia, y está patrocinado por Hammam Al Ándalus, Monowa, McArthurGlen Málaga, Cervezas Victoria, Champagne Taittinger, Fundación Caja Rural del SUR y Lider Papel. En el certamen, además, colaboran ARTE, Saint James, Sony Music Publishing, Ciné Tapis Rouge, Conseil des arts et des lettres du Québec y la ESAD. Las actividades se llevarán a cabo en la Alianza Francesa, Cine Albéniz, Centre Pompidou Málaga, Ateneo de Málaga, Escuela de Arte y Superior de Diseño San Telmo y La Térmica.

En las próximas semanas el 32FCFM comenzará a presentar novedades del programa que se llevará a cabo del 16 al 23 de octubre en la ciudad de Málaga.