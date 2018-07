0-1: EL MÁLAGA TOMA VENTAJA EN LA COPA

Fiel a su estilo, el Málaga de Manuel Pellegrini no brilló en su paso por el Alfonso Pérez Muñoz. En un partido de los que provocan el bostezo y no precisamente por la hora a la que se disputó, Juanmi hizo buena la única ocasión de peligro creada por la escuadra que alecciona el chileno. El pase a octavos de la Copa queda despejado.

Para esta cita copera la alineación del Málaga con nueve ausentes en las últimas jornadas de liga, genera muchas conclusiones. Caballero y Demichelis, fijos en liga, continuaron en el once con lo que Rubén y Kris se acercan cada vez más a su fin de ciclo malaguista. Por lo demás, la mayoría de los que fueron titulares en Getafe no lograron reivindicarse como para tener continuidad en el torneo de la regularidad. El caso más significativo lo representó Apoño, muy lejos de ser el deseado para el centro del campo. Aquel futbolista que deslumbró de la mano de Tapia en Primera división no aparece por mucho que se le espere aunque, no es menos cierto, la necesidad de otorgarle la continuidad para que alcance el ritmo que requiere la competición.

Del partido, poco que destacar. El juego del Málaga volvió a estar caracterizado por el aburrimiento. Toque, toque y retoque para dormir el partido. Sólo una ocasión de gol generada y fue la que desencadenó en el gol de Juami en el minuto 84. Hasta entonces, Caballero era el mejor del partido con sus intervenciones tanto bajo los palos como actuando como falso líbero. Tampoco el Getafe hacía méritos para temer por el resultado.

En el tramo final la entrada de Toulalan, Portillo y Cazorla sirvió para entonar levemente al adormecido Málaga. Esta mínima mejoría deja la eliminatoria a falta del trámite definitivo previsto para el miércoles 21 a las 21:00 horas en La Rosaleda, muy favorable para los malaguistas. Hasta entonces, queda el asalto a Mestalla donde esperará el alicaído Valencia.