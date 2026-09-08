Málaga reunirá a más de 200 especialistas en cardiopatías congénitas de más de 25 países

Málaga acogerá los próximos 1 y 2 de octubre el AEPC/EACVI Joint Echocardiography Course in Paediatric and Adult Congenital Heart Disease, un encuentro internacional dedicado a la formación avanzada en ecocardiografía e imagen cardiovascular aplicada a las cardiopatías congénitas.

El encuentro reunirá en la ciudad a más de 200 especialistas en cardiopatías congénitas procedentes de más de 25 países, entre participantes, faculty internacional y equipo organizador, convirtiendo Málaga durante dos jornadas en un punto de encuentro para profesionales dedicados al diagnóstico y seguimiento de niños y adultos con cardiopatías congénitas.

El programa contará con especialistas de reconocido prestigio internacional y combinará sesiones científicas, discusión de casos clínicos y formación práctica. Entre los contenidos se abordarán la ecocardiografía avanzada, la valoración de cardiopatías congénitas complejas, la imagen tridimensional, la inteligencia artificial aplicada a la imagen cardíaca, nuevas herramientas de análisis y tecnologías de visualización y planificación cardiovascular.

La formación incluirá además talleres y demostraciones prácticas con nuevas tecnologías, modelos cardíacos tridimensionales y herramientas destinadas a mejorar el diagnóstico, la planificación terapéutica y la formación de los profesionales que atienden a pacientes con cardiopatías congénitas.

El encuentro está organizado conjuntamente por la Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC) y la European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI), y tendrá lugar en el Colegio de Médicos de Málaga. La organización local está coordinada desde Málaga por la Dra. Almudena Ortiz Garrido -Cardióloga Pediátrica del Hospital Materno Infantil de Málaga-, y Local Chair del curso, junto a un equipo de profesionales de cardiología pediátrica e imagen cardiovascular del Hospital Regional Universitario de Málaga que participan en su preparación científica y logística.

“Reunir en Málaga a más de 200 profesionales de tantos países demuestra el enorme interés por seguir avanzando en la formación y en la incorporación de nuevas tecnologías al diagnóstico y seguimiento de las cardiopatías congénitas”, señala la Dra. Almudena Ortiz Garrido, Local Chair del curso y cardióloga pediátrica del Hospital Regional Universitario de Málaga.

Además de su dimensión científica y formativa, el curso pretende favorecer el intercambio de experiencia entre especialistas de distintos países y etapas profesionales. Los medios interesados podrán solicitar información adicional, material gráfico o entrevistas con los organizadores y miembros de la faculty internacional, así como coordinar cobertura durante la inauguración y las sesiones del curso.