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Málaga celebra el Día del Seminario con 13 jóvenes seminaristas y una treintena de chavales en el Seminario Menor

Con motivo de la próxima celebración del Día del Seminario, el domingo 22 de marzo, el rector del Seminario de Málaga, Juan Manuel Ortiz Palomo, ha dirigido una carta a los medios de comunicación malagueños en la que les invita a dar a conocer la realidad de la institución, poniéndose a disposición de los profesionales que deseen acercarse a descubrir cómo se preparan los futuros sacerdotes.

Redacción

Málaga |

Málaga celebra el Día del Seminario con 13 jóvenes seminaristas y una treintena de chavales en el Seminario Menor
Málaga celebra el Día del Seminario con 13 jóvenes seminaristas y una treintena de chavales en el Seminario Menor | Diócesis de Málaga

En su carta, el rector señala que «en este curso 2025-26 han formado parte de la comunidad del Seminario Mayor un total de 13 jóvenes; y una treintena de chavales que constituyen hoy el Seminario Menor, una experiencia vocacional donde los chavales viven y estudian en casa de su familia, siendo acompañados en su posible camino vocacional».

Ortiz Palomo afirma que «pese a ser una institución histórica, no podemos hablar de una institución desfasada, sino que goza de buena salud por el esfuerzo de adaptarnos a la realidad que nuestro mundo y nuestra Iglesia pide para aquellos que van a ser sus pastores» y recuerda que «tanto los seminaristas como los sacerdotes que les acompañamos en su formación en nuestro Seminario estamos a vuestra disposición estos días si así lo consideráis oportuno».

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