Málaga celebra el Día del Seminario con 13 jóvenes seminaristas y una treintena de chavales en el Seminario Menor

En su carta, el rector señala que «en este curso 2025-26 han formado parte de la comunidad del Seminario Mayor un total de 13 jóvenes; y una treintena de chavales que constituyen hoy el Seminario Menor, una experiencia vocacional donde los chavales viven y estudian en casa de su familia, siendo acompañados en su posible camino vocacional».

Ortiz Palomo afirma que «pese a ser una institución histórica, no podemos hablar de una institución desfasada, sino que goza de buena salud por el esfuerzo de adaptarnos a la realidad que nuestro mundo y nuestra Iglesia pide para aquellos que van a ser sus pastores» y recuerda que «tanto los seminaristas como los sacerdotes que les acompañamos en su formación en nuestro Seminario estamos a vuestra disposición estos días si así lo consideráis oportuno».