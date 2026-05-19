Jornada de concienciación y degustación de productos ecológicos y locales para mitigar el cambio climático

El Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce organiza una visita experiencial y cata para promover la alimentación sostenible. Esta jornada tendrá lugar el próximo sábado 23 de mayo a las 11:00 horas en el Ecomercado Parque Huelín (Málaga). Esta actividad se desarrolla en el marco del proyecto “Sabor y Conciencia: Tu Plato, Tu Impacto”, una iniciativa que busca concienciar sobre la importancia de los sistemas alimentarios sostenibles para mitigar el cambio climático y fortalecer la resiliencia del territorio.

El encuentro comenzará con una visita guiada por el mercado, donde los asistentes tendrán la oportunidad de conocer de primera mano la oferta de productos ecológicos y dialogar directamente con los productores que mantienen viva la biodiversidad de la comarca. Posteriormente, se llevará a cabo una cata de productos ecológicos, durante la cual se explicarán los objetivos del proyecto y la importancia de apostar por un modelo alimentario más justo.

Impacto local y global:

Desde el GDR Valle del Guadalhorce se destaca la importancia del manejo ecológico en nuestro entorno y cómo acciones como esta muestran a la ciudadanía que las decisiones cotidianas de compra tienen un poder transformador:

Mitigación del cambio climático: El consumo de proximidad y de temporada permite reducir hasta un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero

Sostenibilidad económica: Fomenta la diferenciación de los productos locales, garantizando precios justos para los agricultores y generando empleo y paisaje en el entorno.

Salud y calidad: Los productos ecológicos ofrecen una opción nutritiva y saludable, libre de procesos industriales agresivos.

El proyecto “Sabor y Conciencia: Tu Plato, Tu Impacto” está impulsado por el GDR Valle del Guadalhorce y financiado por el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI) a través del programa europeo No Planet B. La iniciativa tiene como objetivo fomentar el consumo de alimentos locales, ecológicos y de temporada, promoviendo un modelo alimentario más sostenible, justo y resiliente.