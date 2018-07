Joan Plaza: " Hemos reclamado el derecho de meternos en el TOP 8"

Aquí puedes leer las declaraciones de Joan Plaza, entrenador del Unicaja.

"Concientes de haber dejado una oportunidad pero estamos serios y convencidos de hacer un buen partido mañana. Es un partido más definitivo que el del Barcelona de la pasada semana porque estamos empatados con ellos. Tenemos que ser lo más competitivos posible. Mentalmente estamos deseosos de sacarnos la sensación del domingo pasado. Somos los que somos y vamos al 100%"

"Nosotros durante esta competición hemos reclamado el derecho de merecer meternos en el Top8. Málaga merece sacar la nariz ahí"

"Si perdemos que sea porque hayan sido mejores que nosotros. Sería muy bueno tener otra vez casi un lleno ante el Campeón de Europa. Nosotros debemos trabajar de tal manera que cuando nos acostemos estemos contentos por haberlo dado todo ante ellos"

"Ellos tienen mucha rotación, con uno de los 2-3 jugadores mejores de Europa. Tener un plus en el público sería bestial. Queremos brindar al público una victoria que sería de mucho prestigio"

"Ayer asomó la cabeza Nik Caner-Medley, pero es imposible que pueda jugar mañana. Del resto no hay novedades. No pierdo energía en lo que no tengo"

"Yo voy a sacar el máximo a lo que tengo. Estoy muy contento con el entrenamiento de ayer. La gente tiene ganas de hacer un buen papel mañana"

"Spanoulis tiene talento como para hacer lo que hizo en el 1º partido que jugamos aquí en el Carpena con triples de 9 metros. No podemos olvidar que mañana jugamos ante el doble campeón de Europa. El equipo compite a nivel brutal, es el camino aunque estamos compitiendo sin los 4 titulares, es difícil"