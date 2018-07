Jesús Gámez espera hacer historia en el Málaga CF

La primera valoración del jugador que llegó al club en categoría cadete en el año 2000, no pudo ser más positiva. "Es un contrato muy importante, estoy en el mejor momento de mi carrera y doy las gracias al club por la confianza. Tengo un gran reto, que es batir el récord de ser el jugador con más partidos en el Málaga". Junto a éste, Jesús Gámez tiene otro reto después de la experiencia vivida la temporada pasada en la máxima competición continental. "Ojalá podamos disfrutar todos del Málaga de nuevo en Europa con las cosas bien hechas".

Junto al resto de jugadores que abandonaron el equipo, el fuengiroleño reconoció las posibilidades que tuvo para marcharse. "Todo jugador en su vida necesita probar experiencias y este verano me lo planteé. Tuve oportunidades, no veía el momento y ojalá nunca lo vea. Me vi un diez por ciento fuera y un 90 dentro. Nunca hubo nada claro encima de la mesa. Cuando llegó algo se lo transmití al club y la confianza ha sido mutua. La negociación ha sido fácil no, lo siguiente. Dónde voy a estar mejor que en casa y disfrutando del Málaga".

En el transcurso de la rueda de prensa, también fue cuestionado sobre las opciones de llegar a la selección española. "Siempre lo he dicho, trabajo para dar el máximo nivel al Málaga y ayudar al equipo. Lo otro no forma parte de mí. Hay grandes jugadores en esa selección y es complicado entrar", dijo.

Por último, también salió a relucir la opción en la que pudo enrolarse en el Sevilla durante el verano de 2009, inlcuída rueda de prensa de despedida. Al final, y tras un desacuerdo entre los dirigentes de ambos clubes, el jugador continuó luciendo la elástica malaguista. "Soy malagueño y malaguista y sería algo muy difícil que me hubiera ido allí. Se le dio más bombo desde fuera".