Javi Gracia: "Me gustaría acercar el equipo a la afición"

Javi Gracia vivió su puesta de largo como nuevo entrenador del Málaga en La Rosaleda transmitiendo ilusión al asumir el cargo, cercanía hacia la afición a la que espera no defraudar y agradecimiento a los que han apostado por él para asumir las riendas del equipo.

Gracia, escoltado por el director deportivo malaguista Mario Armando Husillos, y tras recibir la bienvenida del vicepresidente del club, Moayad Shatat, explicó que aceptó la propuesta del Málaga porque le "sedujo el interés que el club tuvo en que viniera y la valentía de intentar apostar por un entrenador que quiera crecer de su mano y llegar a objetivos muy ambiciosos tras el descenso con Osasuna”, señaló.

Desde que se conoció su fichaje, no han sido pocos los comentarios de desaprobación como consecuencia del descenso que no pudo evitar al frente del CA Osasuna. Gracia aseguró no sentirse "preocupado" pero que sí le afectaría "la que puedan tener después de conocerme y de estar tiempo conmigo, que será más objetiva”.

En cuanto al estilo que pretende inculcar en el equipo, el nuevo entrenador aseguró que espera "un equipo compensado en defensa y ataque, en las dos áreas, con toque y ambición. El Málaga va a tener capacidad para hacer lo que nos propongamos, buscarermos mejora en cosas y tener más poder realizador”.

En plena confección de la plantilla, la principal preocupación se centra en los nombres de los jugadores que pudieran ser traspasados por encima de los que pudieran venir. "Actualmente, hay muy pocos equipos que no estén en incertidumbre, no se sabe quiénes pueden salir. La plantilla de todos modos será competitiva y estoy convencido de que será así. Contaremos con algunos jóvenes en la pretemporada"

Una de las cuestiones que más han llamado la atención de su alocución ha sido la correspondiente a la afición. "Me gustaría acercar el equipo a la afición, es el activo más importante que tiene el club. No sé si los entrenamientos serán todos a puerta abierta, pero sí vamos a abrir las puertas, es muy importante para que se produzca esa identificación".

Cuestionado por nombres propios, el navarro aseguró sobre la posible continuidad de Amrabat que "más interés que pueda tener yo, en el club no hay nadie y se está haciendo todo lo posible para que esté aquí" mientras que en la hipotética marcha de Caballero lanzó un ruego "nos gustaría que se quedara, ha demostrado en las últimas temporadas el nivel que tiene y nos gustaría seguir contando con él en el futuro. Ojalá pero..."

En el transcurso de la intervención el director deportivo Mario Husillos aseguró que el club trabaja en la incorporación de "un goleador que nos ayude a subir un escalón", dijo.