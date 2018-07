Hierro: "No me sentía cómodo"

Las diferencias entre los planes de funcionamiento de la entidad y la forma de llevar a cabo la gestión son las causas principales por las que Hierro abandona el cargo. "Me voy porque no estaba cómodo" espetó el hasta ayer ejecutivo del club al inicio de su exposición. A lo largo de la misma el veleño alegó que su marcha no se debía a una única situación "es un cúmulo de circunstancias que te llevan a no sentirte cómodo".

Por otra parte, lanzó un mensaje al propietario sobre el funcionamiento de la entidad. "Hay que adaptarse a un fair-play financiero a nivel europeo. Todos los clubes, no sólo el Málaga, tienen que adaptarse a una ley del deporte muy exigente", aseveró. Por último, dijo marcharse "en el mejor momento" tras la clasificación del equipo para la previa de la Champions y anímico para "personas del club" con las que había contraído un compromiso. "Los jugadores y los empleados están al día de sus sueldos", apuntó tras la aportación realizada por el propietario la semana pasada.