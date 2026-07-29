El Grupo HM Hospitales presenta el nuevo centro HM Vélez-Málaga

HM Hospitales ha dado a conocer uno de los proyectos más esperados del sector sanitario en la provincia de Málaga, el del futuro Hospital HM Vélez-Málaga, que ha sido presentado en un acto institucional celebrado en el Ayuntamiento de la localidad y que ha contado con la presencia del alcalde del municipio, Jesús Lupiáñez, del CEO del Grupo HM Hospitales, D. Alejandro Abarca Cidón, la directora territorial sur de HM Hospitales en Málaga, la Dra. Virginia Grando, y del presidente institucional sur de HM Hospitales en Málaga, D. Jesús Burgos.

Desde HM Hospitales se han dado a conocer los datos más importantes de uno de los proyectos clave en la expansión andaluza del Grupo, como que la edificación del nuevo hospital comenzará en el mes de septiembre y que la duración de ejecución estimada es de 20 meses, por lo que la inauguración y apertura del nuevo Hospital HM Vélez-Málaga está prevista para el segundo trimestre de 2028. Las obras contarán con una partida superior a los 40 millones de euros que incluye la dotación tecnológica y sanitaria de este nuevo espacio sanitario. La ejecución de los trabajos ha sido otorgada a una de las compañías más destacadas en infraestructuras a nivel nacional e internacional como es Ferrovial Construcción.

El CEO de HM Hospitales, D. Alejandro Abarca, ha destacado durante su intervención que la construcción del nuevo hospital responde al compromiso del Grupo con el desarrollo sanitario de la provincia de Málaga y con el objetivo de acercar una asistencia de alta calidad a un territorio en constante crecimiento. "El Hospital HM Vélez-Málaga representa mucho más que una nueva infraestructura sanitaria. Es un proyecto pensado para dar respuesta a las necesidades actuales y futuras de la Axarquía, acercando una medicina de alta complejidad, tecnología de última generación y un modelo asistencial centrado en las personas que, además, generará 250 puestos de trabajo cuando se encuentre a pleno rendimiento".

El alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, ha subrayado que este proyecto representa "una magnífica noticia para el presente y el futuro de nuestro municipio y de toda la comarca", al tiempo que ha incidido en que "el Ayuntamiento tiene la responsabilidad de facilitar inversiones que mejoren la calidad de vida de los vecinos y generen nuevas oportunidades de desarrollo. La sanidad es uno de los servicios más importantes para cualquier sociedad y, desde el Ayuntamiento, trabajamos para que Vélez-Málaga disponga cada vez de más recursos y mejores infraestructuras. Este nuevo hospital no sustituye a la sanidad pública, sino que viene a complementar y ampliar la oferta asistencial existente, ofreciendo más alternativas a los ciudadanos, reduciendo desplazamientos y contribuyendo a que la Axarquía cuente con servicios acordes a su crecimiento. Además, supone una importante inversión privada que generará empleo, actividad económica y riqueza para nuestro municipio", ha señalado el regidor veleño.

Oferta asistencial completa

El futuro hospital estará ubicado en una parcela de 55.000 metros cuadrados y contará con unos 10.000 metros cuadrados construidos ampliables. Dispondrá, además, de una completa infraestructura asistencial diseñada que permitirá que miles de vecinos de la Axarquía puedan acceder a atención especializada, pruebas diagnósticas avanzadas y cirugía sin necesidad de desplazarse hasta Málaga capital.

Esta gran infraestructura sanitaria dispondrá de medio centenar de habitaciones ampliables hasta más de 60, unas 50 consultas, media docena de quirófanos, así como un Hospital de Día médico-quirúrgico, una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para adultos, Urgencias de adultos y pediátricas y una amplia cartera de especialidades. Además, tendrá un área de Diagnóstico por Imagen equipada con TAC, resonancia magnética, mamografía, ecografía, radiología convencional, telemando digital, así como con unidades específicas como endoscopia, dolor, y mujer.

Según ha explicado D. Alejandro Abarca, el Hospital HM Vélez-Málaga acogerá a pleno rendimiento unas 250.000 consultas al año, 5.000 cirugías y 30.000 urgencias, "una actividad, tanto de trabajadores como de pacientes, que ahora mismo se desplaza a Málaga capital".

Vecinos y visitantes del municipio podrán conocer de primera mano las características de este proyecto llamado a convertirse en referente sanitario para la comarca de la Axarquía y su futura apariencia durante los próximos días, ya que la maqueta permanecerá expuesta para su visita en el patio del Ayuntamiento de Vélez-Málaga.

Nuevo hito en la expansión de HM Hospitales

La presentación de este proyecto supone un nuevo hito dentro de la estrategia de crecimiento que HM Hospitales desarrolla en la provincia, donde en los últimos años ha consolidado una red asistencial integrada por el Hospital HM Málaga, el Hospital Internacional HM Santa Elena, HM Gálvez y el recientemente inaugurado Policlínico HM El Palo.

La incorporación del futuro Hospital HM Vélez-Málaga permitirá reforzar la cobertura sanitaria en la comarca de la Axarquía y acercar una atención especializada a una población en constante crecimiento, especialmente durante los meses de mayor afluencia turística.

Para el CEO de HM Hospitales: "La provincia de Málaga ocupa un lugar estratégico dentro del desarrollo de nuestro Grupo. El futuro Hospital HM Vélez-Málaga reforzará nuestra capacidad asistencial y nos permitirá seguir acompañando el crecimiento de un territorio con enormes oportunidades de presente y futuro".

Asimismo, ha ahondado en que este proyecto "refleja la voluntad de HM Hospitales por seguir creciendo junto a Málaga, así como de continuar invirtiendo en infraestructuras, tecnología y profesionales para ofrecer una asistencia sanitaria de excelencia cada vez más cercana a los ciudadanos, en este caso en una de las comarcas con mayor dinamismo y crecimiento de Andalucía, que merece una atención sanitaria a la altura”.

Con la construcción de ese nuevo centro sanitario en la localidad de Vélez-Málaga, HM Hospitales continúa avanzando en su compromiso con Andalucía mediante el desarrollo de nuevas infraestructuras sanitarias que contribuyan a mejorar la accesibilidad, la innovación y la calidad asistencial.

En esta línea de crecimiento continuado, el Grupo sigue trabajando para ampliar la red asistencial con la que cuenta actualmente en la provincia con proyectos a medio plazo como el futuro Hospital HM Mar de Alborán en la capital o los recientemente finalizados como la reforma del edificio de La Encarnación y la apertura del Policlínico HM El Palo.

El Hospital HM Mar de Alborán destaca como un ambicioso proyecto asistencial que transformará el panorama sanitario malacitano. Contará con una superficie total de más de 20.000 metros cuadrados distribuidos en nueve plantas sobre rasante y tendrá otros tres niveles subterráneos que acogerán un aparcamiento con capacidad para 300 vehículos.