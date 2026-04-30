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Ciencia e Innovación en el cuidado de la piel: claves desde Natura Bissé, con Milva Ariza-responsable de Formación

Natura Bissé es una empresa referente en innovación en el sector de la cosmética de lujo. Fundada en Barcelona en 1979, la compañía está hoy liderada con pasión por la segunda generación de la familia Fisas.

Isabel Naranjo

Malaga |

La experiencia de sus esteticistas profesionales ha permitido a Natura Bissé obtener un profundo conocimiento y comprender que cada piel es única y tiene su propia voz. Así, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades particulares de cada cliente, la firma desarrolla productos con resultados que superan toda expectativa y experiencias de belleza transformadoras que mejoran la autoestima y aumentan el bienestar en casi un 70%. Demostrado con neurociencia.

La búsqueda constante de la excelencia ha llevado a Natura Bissé a cosechar numerosos premios entre los que destaca haber sido elegida “Mejor Marca Spa del Mundo” en cinco ocasiones (2018-2021, 2025) en los World Spa AwardsTM y “Mejor Marca de Producto Spa” en los Luxury Spa Edit Awards 2025.

Con filiales en España, Italia, Estados Unidos, México, Reino Unido y China, y presencia en más de 60 países, la compañía ha logrado alcanzar un rotundo éxito internacional que la ha posicionado en los puntos de venta y spas más prestigiosos del mundo

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