Ciencia e Innovación en el cuidado de la piel: claves desde Natura Bissé, con Milva Ariza-responsable de Formación

La experiencia de sus esteticistas profesionales ha permitido a Natura Bissé obtener un profundo conocimiento y comprender que cada piel es única y tiene su propia voz. Así, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades particulares de cada cliente, la firma desarrolla productos con resultados que superan toda expectativa y experiencias de belleza transformadoras que mejoran la autoestima y aumentan el bienestar en casi un 70%. Demostrado con neurociencia.

La búsqueda constante de la excelencia ha llevado a Natura Bissé a cosechar numerosos premios entre los que destaca haber sido elegida “Mejor Marca Spa del Mundo” en cinco ocasiones (2018-2021, 2025) en los World Spa AwardsTM y “Mejor Marca de Producto Spa” en los Luxury Spa Edit Awards 2025.

Con filiales en España, Italia, Estados Unidos, México, Reino Unido y China, y presencia en más de 60 países, la compañía ha logrado alcanzar un rotundo éxito internacional que la ha posicionado en los puntos de venta y spas más prestigiosos del mundo