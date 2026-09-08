FIFMA 2026 reunirá en Málaga cinco jornadas de música, danza y folclore internacional con el patrocinio de Fundación Unicaja

La Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales ‘La Alcazaba’ celebrará del 10 al 14 de septiembre una nueva edición del Festival Internacional de Folclore de Málaga (FIFMA 2026), una de las grandes citas culturales impulsadas por el colectivo para la difusión y conservación de las músicas y danzas tradicionales. El festival cuenta con el patrocinio de la Fundación Unicaja y la colaboración del Ayuntamiento de Málaga y la Diputación Provincial de Málaga, reuniendo durante cinco jornadas a agrupaciones procedentes de diferentes puntos de la provincia y a colectivos representativos de distintas culturas asentadas en Málaga.

El cartel y la programación eran presentados este lunes 7 de septiembre en la sede del colectivo peñista, contándose con la presencia del Delegado Territorial de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte en Málaga, Carlos García Giménezo la responsable de Artes Escénicas de la Fundación Unicaja, Gema Domínguez; además del concejal socialista Pablo Orellana.

La programación, presentada por el coordinador del festival Luis Rojas, comenzará el jueves 10 de septiembre, a las 21:00 horas, en la Sala FEMAPE, situada en calle Victoria, 17, con el acto de inauguración. A las 21:15 horas tendrá lugar la presentación del libro Historia de la Danza. Vol. IV. Danza Tradicional en España, a cargo de Mahali Ediciones, mientras que a las 21:30 horas se celebrará un Taller de Danza Madrileña, impartido por la doctora María José Ruiz Mayordomo. De esta manera, FIFMA abrirá su edición de 2026 incorporando una vertiente divulgativa y formativa antes de trasladar sus actuaciones al escenario habitual del Auditorio Eduardo Ocón.

Desde el viernes 11 y hasta el lunes 14 de septiembre, el festival se desarrollará en el Auditorio Eduardo Ocón, en el Paseo del Parque, con inicio de las actuaciones a las 20:30 horas. La primera de estas jornadas contará con la Asociación Ucraniana “Cultura y Arte” – Escuela de Danza NV, Corazón Rumano en Andalucía, el Grupo Folclórico Solera de Alhaurín de la Torre, F. C. Raíces y Horizonte, también de Alhaurín de la Torre, y el Grupo de Baile y Folklore Ciudad de Marbella, ACFYTA.

La diversidad cultural será igualmente protagonista el sábado 12, con la participación del Grupo Folclórico de la Asociación Rosa Búlgara, de Málaga; la Asociación Cultural Unidos Perú, de Fuengirola; la Asociación Herencia Colombiana y A.M.C. Coros y Danzas de Mijas. Una programación que permitirá recorrer sobre un mismo escenario diferentes músicas, vestimentas, bailes y formas de entender el folclore.

El domingo 13 será una de las jornadas con mayor número de participantes. Abrirá el Grupo de Baile Barvínok, del Colegio Ucraniano de Málaga, al que seguirán la Asociación Cultural Verdiales El Morche y Fandangos de Huit; la Asociación Argentina Martín Fierro, de Alhaurín de la Torre; la Asociación Folclórica Cultural Juan Navarro, de Torremolinos; y la Asociación Cultural Folklórica Nuevas Raíces, de Villanueva de Algaidas.

FIFMA 2026 llegará a su última jornada el lunes 14 de septiembre, comenzando a las 20:30 horas con la Asociación Flamenca Seis Generaciones, de Benalmádena. A las 21:30 horas será el turno del Trío Raíces, que acercará al público la música folclórica de Argentina y pondrá el cierre a cinco días dedicados a las manifestaciones culturales tradicionales.

Con esta nueva edición, la Federación Malagueña de Peñas reafirma su apuesta por el folclore como espacio de encuentro entre pueblos y generaciones, ofreciendo un escaparate tanto a las tradiciones malagueñas y andaluzas como a las de otras comunidades y países. FIFMA volverá a convertir Málaga en un punto de encuentro de culturas, demostrando cómo la música y la danza tradicional pueden servir para conservar las raíces propias y, al mismo tiempo, acercarnos a las de quienes comparten con nosotros la ciudad y la provincia