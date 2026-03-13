EL MOMENTO DEL DÍA CON HOSPITAL QUIRÓN SALUD MÁLAGA, SERVICIO MÉDICO DEL FESTIVAL

Natalia Oreiro recibe la Biznaga de Honor

Esta noche a las 22h en el Teatro Cervantes

Redacción

Málaga |

El Teatro Cervantes acoge esta noche el último homenaje de esta edición, el que recibirá Natalia Oreiro. La actriz uruguaya ha sido reconocida con la Biznaga de Oro, que le entregará esta noche de viernes antes de la proyección de la película La mujer de la fila, que protagonizada. Una cinta que forma parte de la sección oficial a concurso.

Oreiro ha presentado en Málaga también la película sobre Maradona La casaca de Dios, de Fernán Mirás.

Esta 29 edición del Festival de Málaga entregaba también ayer la Biznaga de Oro al actor Saturnino García, Y también se les ha dedicado un ciclo retrospectivo a Mariano Cohn y Gastón Duprat, y a Fabián Bielinsky, y sus 25 años del estreno de Nueve Reinas.

