Yo no moriré de amor y El jardín que soñamos, biznagas de oro del 29 Festival de Málaga

La ópera prima de Marta Matute, Yo no moriré de amor, se lleva la Biznaga de Oro a la mejor película de esta edición que también reconoce con el máximo galardón a la cinta mexicana El jardín que soñamos.
Este mediodía se ha dado a conocer el palmarés de la 29 edición en la que se ha premiado la cinta de Matute, se trata del retrato de una familia devastada por el alzhéimer y el amor que resiste al paso del tiempo, inspirado en su propia experiencia personal.
SECCIÓN OFICIAL DE LARGOMETRAJES A CONCURSO
El Jurado de la Sección Oficial de Largometrajes a Concurso de la 29 edición del Festival de Málaga, integrado por Jaione Camborda (Presidenta), Belén Funes ,Loreto Mauleón, Daniela Michel, Rosa Montero, Gastón Pauls y Santiago Roncagliolo, otorga los siguientes premios:
BIZNAGA DE ORO A LA MEJOR PELÍCULA ESPAÑOLA, dotada con 8.000 euros
Yo no moriré de amor, de Marta Matute.
BIZNAGA DE ORO A LA MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA, dotada con 8.000 euros
El jardín que soñamos, de Joaquín del Paso.
BIZNAGA DE PLATA ‘PEUGEOT’ PREMIO ESPECIAL DEL JURADO
Iván & Hadoum, de Ian de la Rosa
BIZNAGA DE PLATA A LA MEJOR DIRECCIÓN
Joaquín del Paso por El jardín que soñamos.
BIZNAGA DE PLATA ‘HOTEL AC MÁLAGA PALACIO’ A LA MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA
Júlia Mascort por Yo no moriré de amor.
MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO A LA MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA
Ángeles Pradal por Ángeles.
BIZNAGA DE PLATA ‘MAKE & MARK’ A LA MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA
Nicolás Zárate por Hangar Rojo
MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO A LA MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA
Silver Chicón por Iván & Hadoum.
BIZNAGA DE PLATA A LA MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA DE REPARTO
María Magdalena Sanizo por La hija cóndor.
BIZNAGA DE PLATA A LA MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA DE REPARTO
Tomás del Estal por Yo no moriré de amor.
BIZNAGA DE PLATA AL MEJOR GUIÓN
Ian de la Rosa por Iván & Hadoum
BIZNAGA DE PLATA A LA MEJOR MÚSICA
Cergio Prudencio y Marcelo Guerrero por La hija cóndor.
BIZNAGA DE PLATA A LA MEJOR FOTOGRAFÍA
Gökhan Tiryaki por El jardín que soñamos.
BIZNAGA DE PLATA AL MEJOR MONTAJE
Valeria Hernández y Sebastián Brahm por Hangar rojo.
Asimismo, se conceden los siguientes premios complementarios:
BIZNAGA DE PLATA PREMIO DEL JURADO DE LA CRÍTICA
El Jurado de la Crítica de la Sección Oficial de Largometrajes a concurso de la 29 edición del Festival de Málaga, integrado por Norberto Chab, José Antonio Díaz y Marcelo Stiletano, otorga la BIZNAGA DE PLATA PREMIO DEL JURADO DE LA CRÍTICA a Hangar rojo, de Juan Pablo Sallato.
El Festival de Málaga, en una decisión promediada al 50% entre el voto del público asistente a la sala y el Jurado Popular de la Sección Oficial de Largometrajes a Concurso del 29 Festival de Málaga, formado por Francisco Aranda, Pedro Monzón, Lucía Muñoz, Miguel Núñez y Laura Sánchez, otorga la BIZNAGA DE PLATA PREMIO DEL PÚBLICO ‘EL PAÍS’ a Hangar rojo, de Juan Pablo Sallato.
BIZNAGA DE PLATA PREMIO DEL PÚBLICO (VOTACIÓN EN SALA)
Pioneras. Sólo querían jugar, de Marta Díaz de Lope Díaz