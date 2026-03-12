Francisco Lombardi recoge el Premio Retrospectiva

El director peruano Francisco Lombardi recoge en esta 29 edición del Festival de Cine de Málaga el Premio Retrospectiva.

En 1974 inicia su carrera como realizador rodando cortometrajes hasta 1976 año en el que filma su primer largometraje, Muerte al amanecer, seleccionado para varios festivales internacionales y que logró una mención en el Festival de Locarno y premios en La Habana y Cartagena.

Su reconocimiento internacional se consolida con la adaptación de la novela de Mario Vargas LlosaLa ciudad y los perros, que es seleccionada por la Quincena de Realizadores de Cannes y gana sucesivamente diversos premios internacionales, entre ellos la Concha de Plata al mejor director en el Festival de San Sebastián (1985).

Inmediatamente, y ya en coproducción con España, emprende La boca del lobo, con la que gana numerosas distinciones internacionales y es considerada por muchos la mejor película peruana de todos los tiempos. A partir de ahí Lombardi dirige con continuidad hasta completar a la fecha diecinueve largometrajes, buena parte de ellos en coproducción con España y especialmente con Gerardo Herrero como productor.

Entre sus reconocimientos más importantes está el haber ganado en dos ocasiones la Concha de Plata al mejor director en el Festival de San Sebastián por sus películas Bajo la piel (1996) y la ya citada La ciudad y los perros (1985). En 1990, con Caídos del cielo, ganó el Gran Premio de las Américas del Festival de Montreal en Canadá.

Este jueves, y antes del estreno de su película El corazón del lobo, recibe este premio en el Teatro Cervantes.