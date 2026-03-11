Los estrenos del miércoles en el Festival de Cine de Málaga

Juana, de Daniel Giménez Cacho. Cinta mexicana protagonizada por Diana Sedano, Margarita Sanz, Arturo Ríos. Ciudad de México. Juana, de 45 años, es una periodista solitaria que lidia con su monótona existencia trabajando en el periódico Siglo XXI y visitando a su madre senil. Durante más de una década, Juana ha dominado el arte de enterrar sus traumas hasta que un nombre la trae de vuelta, Pedro Núñez, político corrupto y principal sospechoso de una red de pornografía infantil, y los asesinatos de Armando, su novio, y Joaquín, su colega. Esto despierta en Juana una fuerza que creía olvidada. Hará todo lo posible por obtener justicia.
Yo no moriré de amor, de Marta Matute. A sus 18 años, Claudia no quiere ser una heroína. La enfermedad de su madre irrumpe como una tormenta silenciosa que obliga a redefinir los roles en una familia que lleva tiempo desconectada. Entre el deber de cuidar y el deseo de vivir como cualquier chica de su edad, Claudia busca un modo de habitar esa nueva realidad, que transformará los vínculos entre toda la familia. Con Júlia Mascort, Sonia Almarcha, Tomás del Estal, Laura Weissmahr, Guillermo Benet.
Pizza Movies, de Carlo Padial. Con Judit Martín, Berto Romero, Josep Seguí, Rubén Jiménez entre otros. Una periodista en crisis convence a su marido de dejarlo todo y montar un negocio, pero no un negocio cualquiera.