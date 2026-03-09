Los estrenos del lunes en el Festival de Cine de Málaga

El guardián, de Nuria Ibañez. Cinta hispanomexicana que cuenta la historia de Basilio, quien es contratado para cuidar una playa desierta en Baja California. En este paraíso, en el que parece que no pasa nada, ocurren muchas cosas y algunas de ellas ilegales. Basilio, que es un hombre de normas morales férreas, busca hacer lo correcto. Sin embargo, lo que él cree que es hacer lo correcto le puede jugar en contra en una comunidad que apenas conoce.

En el reparto, Basilio Moncada Hernández, Gerardo Trejoluna, Jorge Abraham Fuerte y Blake Webb entre otros.

Lapönia, de David Serrano. Protagonizada por Natalia Verbeke, Julián López, Ángela Cervantes, Vebjørn Enger. Nuria, asentada en Laponia junto a su marido y su hija, decide invitar a su hermana Mónica, su marido y al hijo de ambos a celebrar una Navidad de ensueño en su casa. El plan se presenta perfecto hasta que la niña le cuenta a su primo que ese hombre con barba blanca que supuestamente deja regalos a los niños no existe. La noche acaba convirtiéndose en una batalla campal que saca a relucir secretos inconfesables y un debate sobre qué es más adecuado, si contar la verdad a toda costa o mantener la ilusión, aunque sea a base de mentiras.