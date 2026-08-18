Coca-Cola desplegará un dispositivo especial para distribuir más de 2,7 millones de bebidas durante la Feria de Málaga

Málaga, XX de agosto de 2026. En línea con su compromiso con las comunidades en las que opera y fiel a su ADN hiperlocal, Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) vuelve a acompañar un año más la celebración de la Feria de Málaga. Con este motivo pondrá en marcha un amplio dispositivo logístico y comercial para garantizar el suministro de bebidas durante estos días que constituyen uno de los momentos de mayor actividad del año para la hostelería malagueña.

Durante la semana ferial, la compañía prevé distribuir más de 2,7 millones de bebidas, destinadas principalmente a las casetas y establecimientos que participan en la celebración.

El operativo dará servicio a alrededor de 120 casetas del recinto ferial, de las cuales aproximadamente el 90 % disponen de los productos Coca-Cola, y contará con la participación de cerca de 50 profesionales, entre personal propio y empresas colaboradoras, dedicados específicamente a atender las necesidades de la Feria.

Para garantizar el servicio, el dispositivo dispondrá de una flota compuesta por 19 vehículos de reparto y el apoyo de 36 profesionales especializados en distribución. Además, facilitará 961 equipos de frío, entre botelleros y sistemas premix, que se instalarán en el recinto para asegurar que las bebidas se mantengan en las mejores condiciones durante toda la celebración.

Una presencia planificada

La complejidad de la Feria de Málaga exige una planificación anticipada. Por ello, los trabajos comienzan semanas antes del inicio oficial de la celebración con el aprovisionamiento de producto y la precarga de pedidos, lo que permite optimizar la disponibilidad de mercancía y garantizar una respuesta ágil a la elevada demanda concentrada en pocos días.

Durante la Feria, la distribución se organiza por zonas y calles del recinto, lo que permite realizar entregas continuas y adaptadas a las necesidades de cada caseta y establecimiento.

Más allá de la operativa logística, el dispositivo tiene como objetivo acompañar al tejido hostelero y empresarial que hace posible uno de los acontecimientos más importantes del calendario malagueño.

CCEP mantiene una relación continuada con más de 2.000 clientes en Málaga capital, con los que colabora de forma diaria con establecimientos hosteleros, distribuidores y

profesionales del sector. Durante la Feria, ese compromiso se refuerza para garantizar el mejor servicio posible en uno de los momentos de mayor actividad económica y social del año.

La sostenibilidad también forma parte del dispositivo desplegado para la Feria. Actualmente, cerca del 67 % del volumen servido en el recinto ferial corresponde a envases de vidrio retornable, una alternativa que contribuye a optimizar recursos y reducir residuos.

Además, la compañía impulsa soluciones como los sistemas premix, que permiten mejorar la eficiencia operativa y avanzar hacia modelos de servicio cada vez más sostenibles.

Con este despliegue, CCEP reafirma su compromiso con Málaga, con su hostelería y con una celebración que constituye una de las principales señas de identidad de la ciudad.