La escolarización de FP para el próximo curso arranca el 15 de junio con 22.146 plazas en Málaga

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional abre hoy el periodo para solicitar plaza en alguno de los ciclos formativos y cursos de especialización que se ofertan en Andalucía para el curso 2026/2027. El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el 30 de junio y la gestión de esas solicitudes se realiza a través de un distrito único que permite asignar las plazas de forma centralizada, atendiendo a las prioridades que los propios solicitantes señalan en el impreso. El procedimiento puede realizarse íntegramente a través de internet en la Secretaría Virtual de la Consejería.

En la provincia de Málaga se ofertarán para el próximo curso un total de 22.146 plazas de nuevo ingreso de Formación Profesional sostenidas con fondos públicos, un 39,05% más que en 2018. De ellas, 290 son plazas de nueva creación en oferta completa, vinculadas a la incorporación de 2 ciclos de grado básico, 2 de grado medio, 8 de grado superior y un curso de especialización. A la oferta completa hay que sumar la puesta en marcha de un nuevo grado superior en modalidad virtual, el ciclo de Acondicionamiento Físico en el IES Núm. 1. Universidad Laboral de la capital.

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones y titular de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, María del Carmen Castillo, ha señalado que uno de los pilares de la nueva oferta es la modalidad virtual (FP a distancia) para atender una demanda crecente. Así, del total de las nuevas plazas ofertadas en Andalucía, 28.265 corresponden a la modalidad virtual que triplica su oferta respecto a 2018, pasa de 16.090 a 69.846 plazas, un 334% más.

Esta ampliación de la modalidad virtual tiene como objetivo flexibilizar los itinerarios formativos, facilitar la recualificación y favorecer el acceso a personas trabajadoras o con necesidades de conciliación, con independencia del lugar de residencia dentro de Andalucía.

En total, la provincia de Málaga dispondrá de 560 ofertas, entre ciclos formativos y cursos de especialización, para el próximo curso escolar 2026/2027. Por primera vez se podrá estudiar en la provincia el curso de especialización en Posicionamiento en Buscadores (Seo / Sem) y Comunicación en Redes Sociales (IES Huerta Alta, Alhaurín de la Torre), así como los grados superiores en Vestuario a Medida y de Espectáculos (IES Vicente Espinel) y Construcciones Metálicas (IES La Rosaleda).

A estas enseñanzas se suman los grados básicos en Agro-Jardinería y Composiciones Florales (IES Valle del Genal, Algatocín) y Peluquería y Estética (IES Reyes Católicos, Vélez-Málaga); los grados medios en Cocina y Gastronomía (IES Pérez de Guzmán, Ronda) y Cuidados Auxiliares de Enfermería para personas adultas (IES Santa Bárbara), así como los siguientes grados superiores: Proyectos de Edificación (IES La Rosaleda); Coordinación de Emergencias y Protección Civil (IES Santa Bárbara); Asistencia a la Dirección, que aumenta un grupo en el IES Politécnico Jesús Marín; Estilismo y Dirección de Peluquería (IES Reyes Católicos, Vélez-Málaga); Higiene Bucodental (IES Victoria Kent, Marbella); y Marketing y Publicidad, en el IES Los Boliches de Fuengirola.

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones, María del Carmen Castillo, ha destacado que estas nuevas autorizaciones refuerzan una oferta de FP “más diversa, más especializada y mejor alineada con las necesidades reales del tejido productivo andaluz”, que generan oportunidades de empleo tanto en sectores de alta innovación como en actividades que tienen un fuerte arraigo territorial, como el sector agraria o las titulaciones ligadas a la hostelería o la restauración, que son motores económicos de la provincia de Málaga.

Proceso de admisión

En las solicitudes de oferta completa las personas interesadas deben indicar los ciclos formativos y los centros docentes, hasta un máximo de 10 opciones ordenadas según sus preferencias. El 2 de julio se publica la relación provisional de solicitantes y si se detecta algún error, se pueden realizar alegaciones del 3 al 6 de julio.

Un proceso informático barema las solicitudes, asignando automáticamente las plazas. Se trata de un procedimiento con dos adjudicaciones para los grados básicos, medios y superiores, adjudicaciones que serán el 9 y 20 de julio. Tras cada adjudicación se abre un periodo de matriculación. Finalizada la segunda adjudicación, todo el procedimiento de oferta completa se rige en exclusiva con listas de espera hasta el 15 de noviembre, en las que podrán incluirse las peticiones/solicitudes fuera de plazo que irán por detrás de cualquier solicitud presentada en plazo.

También del 15 al 30 de junio es el plazo para solicitar todas las enseñanzas de FP en oferta modular, ya sea presencial, semipresencial o virtual. En las solicitudes de este tipo de oferta se deben indicar los módulos profesionales a los que optan, hasta un máximo de 1.150 horas. Se realiza una única adjudicación el 16 de julio, con un periodo de matriculación del 17 al 22 de julio.

Respecto al porcentaje de puestos a disposición de los que quieren proseguir su itinerario profesional, en los grados superiores se reservará el 40% para los estudiantes que llegan de un grado medio, mientras que para los de Bachillerato el porcentaje es del 45%. De esta manera se garantizan más plazas a los alumnos que ya están estudiando Formación Profesional para que puedan tener un itinerario completo.