Continúa la instalación del balizamiento de playas en la Costa del Sol Occidental

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental continúa la instalación del balizamiento de las playas, merced a un contrato de instalación y mantenimiento que tendrá una duración de cinco meses, dedicándose dos periodos de quince días a la instalación y a la retirada, lo cual deja un periodo de cuatro meses completos de uso de las instalaciones. Así, los canales permanecerán instalados hasta el 25 de octubre. La puesta en marcha de este servicio supondrá una inversión de 215.652,75 €.

De momento, ya se han instalado los 86.000 metros de balizamiento litoral, con boyas cada 200 m, que por municipios se detallan de la siguiente forma: Manilva 6.500 m, Casares 2.600 m, Estepona 22.200 m, Marbella 24.000 m, Mijas 10.700 m, Fuengirola 6.000 m, Benalmádena 8.000 m y Torremolinos 5.900 m.

Embarcaciones y parques acuáticos

Además, la Mancomunidad instalará en los próximos días 29 canales, de los cuales hay 15 para embarcaciones a motor, 8 para embarcaciones sin motor, 4 adosados para embarcaciones sin motor, y 2 para Kite Surf. Además de dos canales señalizados para nado en Marbella.

En el Plan de Balizamiento se han aprobados los siguientes canales: Benalmádena 10, Casares 3, Estepona 14, Fuengirola 9, Manilva 7, Marbella 27, Mijas 10, Torremolinos 20. De estos hay 2 canales para la práctica de Kite surf, Mijas 1, Marbella 1. El total es de 102 canales.

En cuanto a los parques acuáticos, habrá uno en Benalmádena, otro en Estepona, tres en Fuengirola, cinco en Marbella, uno en Mijas y uno en Manilva, lo que hace un total de doce. Así mismo, Marbella contará con cuatro zonas de baño adaptadas.

Se han establecido también 21 circuitos de motos náuticas, por lo que habrá uno en Benalmádena, seis en Estepona, dos en Fuengirola, uno en Manilva, siete en Marbella, uno en Mijas y tres en Torremolinos.