Coín Fitness Games vuelve en su tercera edición con récord de participación

La adrenalina vuelve a Coín en febrero con el evento deportivo Coín Fitness Games. El Ayuntamiento de Coín ha presentado esta mañana la próxima edición junto a los cuatro boxes locales, que participan además en su organización. "Vuelve el evento deportivo más esperado del año, la gran fiesta del crosstraining volverá a celebrarse en Coín este 14 y15 de febrero", ha comenzado destacando Jorge González, concejal delegado de Deportes.

González ha continuado manifestando "el crecimiento de este deporte gracias a eventos como este que son todo un revulsivo tanto en oferta de ocio, como deportiva, gracias al interés que genera en todos aquellos que lo desconocen y gracias a este evento lo conocen y lo prueban". Por ello, el concejal ha afirmado que "faltan sólo los últimos preparativos para que los más de 210 atletas disfruten de esta gran competición, fruto del gran trabajo de esta Institución y de los cuatro boxes locales que se viene realizando".

Serán 210 atletas quienes participarán tanto en las categorías de pareja en escalado, intermedio y RX, así como novedad, también habrá categoría individual para los atletas RX. Además, González ha añadido el récord de participación, donde este año debido a la alta demanda "se ha tenido a bien ampliar el plazo de inscripción para que los atletas puedan inscribirse".

Por su parte, Marcos Pezzola de El Código Box ha explicado que la competición se desarrollará en las instalaciones de la Ciudad Deportiva José Burgos Quintana, donde dos pruebas se elaborarán el sábado 14 y otras dos el domingo 15. En el evento, el público podrá disfrutar de entrada gratuita para acceder al recinto, así como de servicio de barra donde podrán adquirir sus consumiciones.

De la misma manera, por parte de Coliseum Garden Box, Cristina Guerrero ha destacado "la complicidad, buen rollo que hay entre los boxes de la localidad y el Ayuntamiento, lo que hace que la organización de este evento sea todo más fácil año tras año". Por otro lado, Ana López de Elysium, ha transmitido su agradecimiento "tras varios años viviéndolo como entrenadores, poder aportar nuestro grano de arena en la organización lo ha hecho muy emocionante para nosotros". López ha comentado el componente multidisciplinar de esta disciplina, pudiéndose adaptar a diferentes públicos ya que "cada vez son más personas mayores las que se animan a practicar crosstraining para tener un estilo de vida más saludable".

Finalmente, Miguel Párraga de Training Vanko ha animado a la ciudadanía a disfrutar "de este gran espectáculo que vamos a disfrutar este fin de semana, donde la adrenalina, el esfuerzo, harán sacar lo mejor de cada uno de los atletas".