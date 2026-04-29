Cine Yelmo proyecta en Málaga en directo desde el MET Eugene Onegin, una de las obras más desconocidas del maestro Tchaikovsky

La temporada del Metropolitan Opera House sigue su curso en Cine Yelmo con la proyección en directo de Eugene Onegin, una de las obras más desconocidas, pero no por ello menos impresionantes, del maestro Tchaikovsky, una apasionada adaptación de la obra del maestro compositor de El cascanueces o El lago de los cisnes. Será el sábado 2 de mayo a través de +Que Cine, la ventana de contenidos alternativos de Cine Yelmo.

Se podrá ver en Málaga en los cines Plaza Mayor, Rincón de la Victoria y Vialia.

Desde la comodidad de la butaca de cine, los espectadores podrán disfrutar de la ópera basada en la icónica novela en verso de Pushkin, que reinterpreta a Byron, un antihéroe romántico, aristócrata ruso aburrido y atrapado entre la convención y el tedio. Tras su aclamado debut con la compañía el pasado año 2024 con Madama Butterfly, la soprano Asmik Grigorian regresa al MET como Tatiana, la joven heroína enamorada.

Pushkin presenta una visión general en la obra de la antigua sociedad rusa de 1820. La partitura del compositor, partiendo de esta base, se divide en tres actos: los rituales de la vida rural, los problemas de la nobleza y la aristocracia imperial de la capital.

Piotr Ilich Tchaikovski disfrutó de una enorme fama durante su carrera como compositor de música sinfónica y ballet y sus óperas alcanzaron la popularidad internacional desde el momento de su estreno. En este caso, el libreto de Eugene Onegin, fue compuesto con ayuda de su hermano Modest y de un preciado grupo de amigos rusos.