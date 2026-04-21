ChefsForChildren consolida su papel como referente solidario y educativo

La octava edición de ChefsForChildren ha vuelto a convertir Anantara Villa Padierna en un espacio donde la alta gastronomía y la solidaridad se dan la mano. En esta ocasión, 150 niños —entre ellos pequeños con enfermedades raras y alumnos de los colegios Daidín y Atalaya— han sido los grandes protagonistas de una jornada concebida para aprender, compartir y disfrutar alrededor de la cocina. Bajo el lema “Comer sano es divertido”, algunos de los chefs más reconocidos del panorama nacional han dejado por unas horas sus cocinas para enfundarse el delantal junto a los más pequeños. A través de talleres prácticos, han elaborado recetas sencillas, fomentando hábitos de alimentación saludable desde una perspectiva lúdica, cercana y participativa.

Grandes chefs unidos por una causa

Tras el foro gastronómico celebrado durante la mañana, la jornada ha continuado con los talleres infantiles, en los que los cocineros han contado con la colaboración de los profesores de Le Cordon Bleu Madrid y los alumnos de la Escuela de Hostelería de Benahavís, reforzando así el componente formativo del evento. La cita culminará esta noche con la tradicional gala solidaria a beneficio de FEDER, en la que chefs e invitados compartirán mesa en un ambiente único. El menú degustación de ocho pases ha sido diseñado por destacados Estrellas Michelin de la provincia de Málaga: Mario Cachinero (Skina), Benito Gómez (Bardal), Mauricio Giovanini (Messina), José Carlos García (José Carlos García Restaurante), Diego Gallegos (Sollo), Dani Carnero (Kaleja), David Olivas (Back) y Diego del Río (Boho Club).

El respaldo institucional a una iniciativa con impacto social

Los representantes institucionales han coincidido en destacar el valor de Chefs For Children como una iniciativa que aúna gastronomía, solidaridad y formación. Carlos Bautista Ojeda, delegado territorial de Salud y Consumo en Málaga en representación de la Junta de Andalucía, ha subrayado el respaldo a este encuentro a través de Gusto del Sur, destacando además el vínculo entre cocina y agricultura como motor de la identidad andaluza.

En la misma línea, Esperanza González Pazos, responsable de Desarrollo Económico de la Diputación de Málaga y representante de Sabor a Málaga, ha puesto en valor la oportunidad que supone para los jóvenes talentos aprender de grandes chefs y promover una gastronomía basada en productos de proximidad y temporada. Por su parte, José Manuel Fernández, vicepresidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, ha reafirmado el compromiso de la Costa del Sol con la infancia y con iniciativas de impacto social.

El acto ha contado además con la participación del alcalde de Benahavís, José Antonio Mena, quien ha destacado el orgullo que supone para el municipio acoger una iniciativa que combina gastronomía, educación y solidaridad, y que contribuye a visibilizar la labor de FEDER en apoyo a niños con enfermedades raras y sus familias.

Gastronomía con propósito: apoyo a FEDER

En esta octava edición, la recaudación se destina a FEDER (Federación Española de Enfermedades Raras), entidad que agrupa a más de 400 asociaciones en toda España y trabaja para impulsar la investigación, mejorar el acceso a tratamientos y dar visibilidad a estas patologías. Juan Carrión, presidente de la Federación Española de Enfermedades Raras, ha agradecido a la organización de Chefs For Children por contar con FEDER como entidad beneficiaria de esta edición, “una iniciativa que no solo contribuye a la recaudación de fondos, sino que es clave para visibilizar la realidad de más de tres millones de personas con enfermedades raras en nuestro país.

Proyectos como este demuestran cómo la cocina puede convertirse en una herramienta de solidaridad y esperanza, capaz de generar un impacto real en las familias que más lo necesitan. ”Una iniciativa que emociona y transforma". En palabras de Pilar Candil, directora de Lima Comunicación y promotora de ChefsForChildren, “este proyecto es mucho más que gastronomía, es una experiencia profundamente humana. Ver a los niños sonreír, implicarse y sentirse protagonistas junto a grandes chefs es algo que sigue emocionándonos en cada edición. ChefsForChildren nació con la ilusión de aportar valor real a la sociedad y, hoy, continúa creciendo gracias al compromiso, la generosidad y la sensibilidad de todos los que forman parte de esta gran familia”.