CharcutExpo 2026 busca las ‘Estrella Michelín’ de la charcutería de Málaga

La charcutería vive un momento de transformación. Lejos de ser únicamente un establecimiento de venta tradicional, hoy se abre paso como un espacio gastronómico donde conviven el oficio, la selección del producto, la innovación, la experiencia de cliente y una nueva forma de entender la cultura alimentaria. En este contexto nace CharcutExpo 2026, que celebrará su primera edición los días 16 y 17 de junio en IFEMA Madrid y que acogerá la primera edición de los Premios Joyas de la Charcutería.

Un reconocimiento a quienes están redefiniendo el oficio

Los Premios Joyas de la Charcutería 2026 nacen con el objetivo de reconocer a los establecimientos y profesionales que están marcando el camino del sector en España. Proyectos que mantienen viva la esencia del oficio, pero que también han sabido mirar hacia delante, incorporando nuevas formas de presentar el producto, modelos de negocio más competitivos, herramientas tecnológicas, criterios de sostenibilidad y propuestas capaces de convertir la compra en una experiencia.

Los premios se enmarcan en el evento de CharcutExpo, la primera gran feria internacional dedicada a la charcutería, la gastronomía regional y la cultura del queso. Un punto de encuentro para fabricantes, distribuidores, comercios especializados, cadenas, grandes superficies, expertos y profesionales que comparten un mismo reto: impulsar la rentabilidad, la innovación y el futuro de un sector profundamente vinculado a la identidad gastronómica de nuestro país.

En busca de las mejores charcuterías

El certamen está dirigido a charcuterías, cadenas de charcuterías, secciones de charcutería de supermercados y grandes superficies, así como a negocios que cuenten con una sección relevante de charcutería, siempre que estén en activo y operen dentro del territorio nacional.

Los participantes podrán presentar su candidatura en distintas categorías, entre ellas, producto de calidad y sostenible, nuevos conceptos de charcutería, diseño y experiencia de cliente, e innovación y tecnología. A través de ellas, el jurado valorará tanto la excelencia del producto como la capacidad de cada establecimiento para diferenciarse, conectar con el consumidor y responder a las nuevas demandas del mercado.

Un mapa del talento charcutero en España

Los Premios Joyas de la Charcutería 2026 reconocerán a los mejores establecimientos por provincia, visibilizando así el talento local y su proyección nacional. Es por ello por lo que en cada una de las provincias de España, la organización seleccionará a los finalistas, que participarán en la Gran Gala de premios el próximo 17 de junio en IFEMA Madrid, en el marco de CharcutExpo 2026.

En la gala de premios, se entregarán una, dos o tres Joyas Charcuteras por cada provincia española, en función de la valoración del jurado. Los establecimientos reconocidos recibirán placas conmemorativas que los acreditarán como referentes dentro de su territorio, contribuyendo a visibilizar el talento que existe en cada rincón del país. Los interesados en participar en estos premios pueden presentar su candidatura hasta el próximo 31 de mayo.

Más que un premio, un escaparate para el sector

Más allá del reconocimiento, los Premios Joyas de la Charcutería quieren convertirse en un escaparate para las buenas prácticas del sector. Una forma de poner nombre y rostro a quienes están renovando la charcutería desde el mostrador, desde la selección del producto, desde la atención al cliente o desde la apuesta por nuevos formatos capaces de atraer a generaciones distintas de consumidores.