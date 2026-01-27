Brisa Festival 2026 y The Spanish Wave lanzan el talento emergente de Andalucía a los grandes escenarios de Europa y Estados Unidos

Brisa Festival y The Spanish Wave han sellado una alianza estratégica con el objetivo de impulsar la internacionalización de la escena emergente andaluza. A través de este acuerdo, que cuenta con el apoyo del Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga, tres artistas de la región tendrán la oportunidad de proyectar su carrera en los escaparates más influyentes de la industria musical internacional: Eurosonic (Países Bajos), South by Southwest (Estados Unidos) y Sound City (Reino Unido). Esta apuesta sitúa al festival malagueño como un puente definitivo entre el talento de la comunidad autónoma y los mercados internacionales más prestigiosos.

Las inscripciones para formar parte del proyecto Brisa Festival & The Spanish Wave ya están abiertas en la página web oficial del festival (www.brisafestival.com). Entre los requisitos principales para los aspirantes se encuentran el ser andaluz o residente en Andalucía, cantar en español, tener al menos un álbum publicado y contar con una oficina de representación o «management». Los nombres de los artistas seleccionados se darán a conocer paulatinamente mientras la convocatoria permanezca abierta, teniendo como fecha límite de inscripción el 26 de febrero a las 23:59 horas

Esta iniciativa garantiza que tres nombres de la escena regional lleven su discurso artístico a citas determinantes como el Eurosonic Noorderslag (ESNS) en Groningen, donde cada enero se decide el canon de lo que sonará en los principales eventos de Europa; al South by Southwest (SXSW) en Austin, entorno donde figuras como Billie Eilish o Wet Leg dieron su primer golpe de autoridad; y al Sound City de Liverpool, radar infalible para detectar las tendencias del Reino Unido. Este selecto grupo de embajadores musicales formará parte, además, del cartel de esta sexta edición de Brisa Festival, convirtiendo el puerto de Málaga en el kilómetro cero de su expansión internacional.

En su sexta entrega, Brisa Festival 2026 elude el conformismo del circuito convencional para posicionarse como un motor de transformación real. La programación de este año huye de la linealidad previsible con la confirmación de Hot Chip DJ Set, integrando la vanguardia sintética británica en un catálogo donde conviven la elegancia de Amaia, la épica de raíz de La M.O.D.A. y el pop de Love of Lesbian. Es una propuesta de robustez incuestionable en la que se dan cita la veteranía de M-Clan, el misticismo de Siloé y la urgencia generacional de León Benavente, Ángel Stanich, Sienna, Samuraï o Barry B. El pulso local se reivindica con el malagueño Jordi Sánchez (OBK), mientras la pluralidad estética se ensancha con Soleá Morente, David Otero, Pignoise, Merino, JavyPablo y La Trinidad.

El festival otorga un protagonismo central a las propuestas emergentes de calidad, integrando en sus jornadas principales a Wasabi Cru, Vis Viva, Sara Rais, Pequeño Mal, Bravo Bravo, Corazón Inverso, Guarino, Idaira Siles, Maenoba, Monte Ventura, Nina Raku, RBT, Scandinavia o Something about Tsunamis. Sin embargo, la verdadera médula espinal de este proyecto reside en su capacidad para trascender el escenario. Mediante Brisa Studio, el encuentro se convierte en un ágora para la formación y el debate profesional, mientras que la iniciativa Brisa en tu barrio traslada el arte al tejido cotidiano de los distritos malagueños, democratizando el acceso a la cultura.

Finalmente, Brisa Festival 2026 mantiene un firme compromiso con la accesibilidad universal. Gracias a la alianza con la Fundación ”la Caixa” y la Fundación Music for All, se eliminan las barreras físicas y cognitivas para garantizar que el disfrute de la música sea un derecho compartido. Esta labor, concebida a beneficio de Cruz Roja, define al evento no solo como una cita cultural de primer orden, sino como una apuesta de alma vanguardista donde el apoyo al nuevo talento y la responsabilidad social son las dos caras de una misma moneda.